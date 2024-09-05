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شح الأسماك المحلية من الأسواق وتوافر الأسماك الخارجية

9/5/2024 12:00:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬شحا‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية،‭ ‬مثل‭ ‬الصافي‭ ‬والشعري‭ ‬والهامور‭ ‬والكنعد،‭ ‬والروبيان،‭ ‬وتوافرا‭ ‬للأسماك‭ ‬الخارجية‭ ‬بكثرة،‭ ‬وأرجع‭ ‬الصيادون‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬وهروب‭ ‬السمك‭ ‬إلى‭ ‬الغزير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الصيادين‭ ‬الآسيويين‭ ‬طرق‭ ‬صيد‭ ‬مستنزفة‭ ‬للبحر‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭. ‬يقول‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬شح‭ ‬السمك‭ ‬المحلي‭ ‬واستيراد‭ ‬السمك‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬وباكستان‭ ‬واليمن،‭ ‬والسعودية،‭ ‬استنزاف‭ ‬البحر‭ ‬بطرق‭ ‬الصيد‭ ‬الجائرة‭ ‬المستحدثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاسيويين‭ ‬مثل‭ ‬الغزل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والقفية،‭ ‬والخية‭ ‬وقراقير‭ ‬القباقب،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتحلل‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وتكون‭ ‬مقبرة‭ ‬للأسماك،‭ ‬كذلك‭ ‬تأجير‭ ‬السجلات‭ ‬بعد‭ ‬شرائها‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬معرفة‭ ‬بالصيد‭ ‬ومساوئ‭ ‬استنزاف‭ ‬البحر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬الصيادين‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬الذي‭ ‬يسد‭ ‬مصاريفهم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬الحظر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الصافي‭ ‬والعندق‭ ‬والشعري‭ ‬توقعنا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مخزون‭ ‬جيد،‭ ‬ولكن‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬الاسيويين‭ ‬باستخدام‭ ‬طرق‭ ‬صيد‭ ‬جائرة‭ ‬استنزفت‭ ‬المخزون،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬أسماك‭ ‬محلية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬والفرشات،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يصطاد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الحظر،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لاحظناه‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬البعض‭ ‬بصيد‭ ‬الكنعد‭ ‬صغير‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حظره‭.‬

يقول‭ ‬الجزاف‭ ‬عقيل‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬طالبنا‭ ‬كثيرا‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالبحر‭ ‬ومراقبته،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سيطر‭ ‬الاسيويون‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬وأصبحوا‭ ‬يصولون‭ ‬ويجولون‭ ‬فيه‭ ‬ويستخدمون‭ ‬أدوات‭ ‬صيد‭ ‬جائرة،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬البحر‭ ‬هزيلا‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يتوافر‭ ‬فيه‭ ‬اسماك‭ ‬مثل‭ ‬السابق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توجه‭ ‬المواطنين‭ ‬لشراء‭ ‬السمك‭ ‬الخارجي،‭ ‬والذي‭ ‬يشتريه‭ ‬الجزاف‭ ‬بأقل‭ ‬الاسعار‭ ‬ويبيعه‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬بأعلى‭ ‬الأسعار،‭ ‬وأحيانا‭ ‬يدعي‭ ‬أنه‭ ‬سمك‭ ‬محلي،‭ ‬ليرفع‭ ‬السعر،‭ ‬مشيرا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬هناك‭ ‬عزوف‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬البحر،‭ ‬لأن‭ ‬يكلفهم‭ ‬تقريبا‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬البترول‭ ‬وأجر‭ ‬عمالة‭ ‬وطعم‭ ‬السمك،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يتساوى‭ ‬مع‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬البحر‭. ‬

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