Thursday, 05 September 2024 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أنغام من الكويت)) تستعرض الفنون التراثية في لندن

9/4/2024 11:59:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف المسرح الملكي البريطاني التاريخي في لندن (دروري لين) الأمسية الموسيقية (أنغام من الكويت) التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة تحت مظلة احتفالات الكويت بمناسبة مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية.
وقدمت فرقة «سين» في الأمسية مساء أمس الأول الثلاثاء أنماطا مختلفة من الموسيقى الكويتية التقليدية والمعاصرة باستخدام آلات إيقاعية مختلفة إلى جانب التصفيق بطريقة جماعية متناغمة.
وأعد المايسترو الكويتي خالد نوري لهذه الأمسية عملا موسيقيا مبتكرا أطلق عليه اسم «تشابك» يعبر فيه عن العلاقة التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة، وذلك عبر عزف أنواع مختلفة من الموسيقى التي تمثل كلتا الدولتين والتنقل بينها بسلاسة وسهولة حتى تشكل حالة «تشابك» في الصداقة بين البلدين.
وتم اختيار كلمة «تشابك» التي تعني «التداخل بين الأشياء» لتعبر عن «تشابك أيدي أشخاص مختلفين بدلالة التعاون الوثيق». وتضمنت موسيقى «تشابك» عددا من الآلات والأدوات الموسيقية ذات الخصوصية المرتبطة بدولة الكويت والمملكة المتحدة مثل القربة والربابة والطار بجانب آلات النفخ الغربية.
وحضر الحفل عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة وعدد من السفراء والوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين وحشد كبير من الجمهور.
وتأسست فرقة «سين» عام 2022 بهدف تقديم محتوى ثقافي قيم وترفيهي رفيع المستوى.

MENAFN04092024000130011022ID1108638419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث