((أنغام من الكويت)) تستعرض الفنون التراثية في لندن

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استضاف المسرح الملكي البريطاني التاريخي في لندن (دروري لين) الأمسية الموسيقية (أنغام من الكويت) التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة تحت مظلة احتفالات الكويت بمناسبة مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية.
وقدمت فرقة «سين» في الأمسية مساء أمس الأول الثلاثاء أنماطا مختلفة من الموسيقى الكويتية التقليدية والمعاصرة باستخدام آلات إيقاعية مختلفة إلى جانب التصفيق بطريقة جماعية متناغمة.
وأعد المايسترو الكويتي خالد نوري لهذه الأمسية عملا موسيقيا مبتكرا أطلق عليه اسم «تشابك» يعبر فيه عن العلاقة التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة، وذلك عبر عزف أنواع مختلفة من الموسيقى التي تمثل كلتا الدولتين والتنقل بينها بسلاسة وسهولة حتى تشكل حالة «تشابك» في الصداقة بين البلدين.
وتم اختيار كلمة «تشابك» التي تعني «التداخل بين الأشياء» لتعبر عن «تشابك أيدي أشخاص مختلفين بدلالة التعاون الوثيق». وتضمنت موسيقى «تشابك» عددا من الآلات والأدوات الموسيقية ذات الخصوصية المرتبطة بدولة الكويت والمملكة المتحدة مثل القربة والربابة والطار بجانب آلات النفخ الغربية.
وحضر الحفل عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة وعدد من السفراء والوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين وحشد كبير من الجمهور.
وتأسست فرقة «سين» عام 2022 بهدف تقديم محتوى ثقافي قيم وترفيهي رفيع المستوى.
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