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العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة الفاعوري وآل العطعوط والنابلسي

9/4/2024 11:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة جمال عودة الفاعوري، وإلى آل العطعوط وآل النابلسي بوفاة رباب سليمان النابلسي أرملة الدكتور نافذ العطعوط.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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