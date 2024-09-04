العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة الفاعوري وآل العطعوط والنابلسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعوري بوفاة جمال عودة الفاعوري، وإلى آل العطعوط وآل النابلسي بوفاة رباب سليمان النابلسي أرملة الدكتور نافذ العطعوط.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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