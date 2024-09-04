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هل أمست المثل الإنسانية نسيا منسيا؟

9/4/2024 11:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود هل باتت المُثل العُليا في عصر الرأسمالية الشائخة نَسيًا منسيًا؟ هل اخترقتها هذه الرأسمالية فجارت على جوهرها الانساني؟
هذا ما يقوله المفكر المصري الكبير د. سمير أمين في كتابه "مذكراتي" الصادر عن دار الساقي، بيروت، والذي ترجمه للعربية: سعد طويل. يقول: "إن المُثل العُليا التي تقوم عليها الحضارة الحديثة، قد صارت نسياً منسياً في عصر الرأسمالية الشائخة". (د. سمير أمين "مذكراتي" ص 270).
ما قاله هذا المفكر لم يأت من فراغ، ففي ذهنه البربرية الاصلية النابعة من الرأسمالية التي تناهض وتتآمر على كل حركات التحرر في العالم. في كتابه يدعو سمير أمين شعوب العالم إلى "الجمع بين المطالبة الواسعة بالديمقراطية مع المطالبة بإدارة اجتماعية لمصلحة الطبقات الشعبية".
وفي رأيه -وهو محق- لن يحدث اي تقدم في جميع مناطق العالم الثالث دون بناء اقتصاد يرتكز على الذات".
ماذا يعني هذا؟ يعني هذا ضرورة "الاستناد الى أشكال من التكامل الإقليمي". وهو يسخر من التكامل الاقليمي الذي يتحدث عنه "رجال الاقتصاد التقليديون"، لأن هؤلاء لا تعنيهم مصالح الشعوب وبخاصة الطبقات الشعبية الفقيرة.
يدعو سمير أمين الى "اقليمية تسيطر عليها الابعاد السياسية" التي تعمل على الخروج من سيطرة الاحتكارات العالمية. ولن يتم ذلك الا بوجود انظمة تتمتع بالشرعية في نظر مواطنيها.
وفي انتقاد لبعض الانظمة العربية الثورية يأخذ عليها معاداتها الاساسية للديمقراطية. هي في رأيه تتبنى "الرؤية البرجوازية للمستقبل".
وكما هو معروف فمثل هذه الرؤية لن تسعى الا لتغليب مصالح الطبقة البرجوازية. ومن المعروف ان "البرجوازية" وإن تظاهرت بأنها ثورية، فإنها في النهاية تخشى الطبقات الشعبية في بلدانها التي تطالبها بتنفيذ ما اعلنته من مقاربة الحداثة الانسانية.

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