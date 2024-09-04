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إدارة المياه تحذر من مخاطر نشوب نزاعات في المنطقة تنعكس على الأمن البشري

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس عمان- أكد مشاركون في فعاليات اختتام أنشطة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن"، أهميته ضمن سياق "الاستجابة في رؤية وأمل في مستقبل آمن مائيا ومناخيا".
وحذر المؤتمرون خلال اختتام المشروع المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية – مركز المياه والبيئة والتغير المناخي، وتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية، من مخاطر احتمالية نشوب النزاعات التي قد تنجم عن عدم الاستقرار الذي تمر به المنطقة حاليا وانعكاساته على الأمن البشري والأمن المائي والأمن الغذائي.
ودعوا، خلال الفعاليات التي جاءت برعاية مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة د. خالد أبو حمور ومندوبا عن وزير الزراعة خالد الحنيفات وبمشاركة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بالإضافة لممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، لضرورة تسريع وتيرة البحث عن حلول مبتكرة لتجاوز التحديات المائية والمناخية القائمة والمحتملة مستقبلا في هذا الإطار.
إلى ذلك، أشارت نائب مدير التعاون الإقليمي للتنمية في سفارة السويد في عمان ممثلة عن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) كريستينا ساندبرج، لصعوبات وتحديات تواجه المنطقة حاليا، مبدية أملها في بناء مستقبل مشرق في المنطقة.
وأكدت ساندبرج أهمية الدور الذي توفره هذه الفرصة، نحو مناقشة نتائج هذا المشروع في مجال الابتكار المائي لمواجهة الأمن المناخي، مشيرة لأن كوكب الأرض في حالة أزمات حيث باتت الحرارة في منطقة البحر المتوسط أكثر ارتفاعا، والتغير المناخي أكثر شدة.
واعتبرت أن ذلك "يشكل تهديدا معيقا يقلل الموارد الطبيعية كالمياه التي تؤدي لتوترات بخصوص الأمن الغذائي وقد تؤدي للنزاعات".
وبينت، أن (SIDA) تحاول توسيع الحلول وخاصة المرتبطة بإشراك الشباب والشركات الناشئة، حيث الأردن يحاول تعزيز الابتكار والمحاولات الخلاقة نحو ضمان أمن مائي بكافة الطرق.
من جهته، أبدى مدير برنامج البيئة وتحسين سبل المعيشة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن د. نضال العوران، قلقه إزاء انعكاسات النزاعات في المنطقة، مشيرا لأن أثرها كان كبيرا خاصة على الأمن المائي والأمن الزراعي.
وقال العوران إن بناء هذا النوع من الشراكات، عبر ترجمة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن"، لواقع ملموس، والذي تجلّت فيه الشراكة الحالية مع الجمعية العلمية الملكية، يعدّ لبنة بناء للشراكات.
وأكد العوران أهمية الدور الذي يساهم فيه المشروع، الذي استغرقت فترة تنفيذه ثلاث سنوات، يأتي كجزء من برنامج إقليمي كبير بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، في دعم عوامل الحوكمة التي سجلت التشاركية الكبيرة بين مختلف الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع في منطقتي بالمفرق وجرش، من وزارات الزراعة والمياه والبيئة والجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية.
وقال إن البرنامج يواصل دعم مشاريع مائية عدة تهدف لترشيد استهلاك المياه في مختلف محافظات المملكة عبر إعادة تأهيل شبكات المياه، وتركيب أنظمة المياه الرمادية، وإنشاء أنظمة حصاد مائي، ودعم المزارعين بتكنولوجيا ري حديثة لتقليل استهلاك المياه.
من ناحيته، أشار مساعد الرئيس في الجمعية العلمية الملكية وليد شاهين، للعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة الوطن، وسط أهمية تطوير ريادة الأعمال ودورها في دعم أعمال الاستدامة.
وقال شاهين إن الاضطرابات في المنطقة دفعت به لأن يكون أفقر دولة مائيا، حيث وصلت حصة الفرد من المياه، 61 م3 سنويا، منوها لأنه رغم حجم مشكلة المياه الكبيرة، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال حلول مستدامة.
ودعا في هذا السياق لضرورة المضي ضمن الحلول المستدامة وبالشراكة مع المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية الأثر الاجتماعي والتنموي على الواقع والعلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة.
من جهتها، قالت مديرة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن" لمى العبادي، إن المشروع هو أول مبادرة إقليمية على مستوى الوطن العربي الذي يحاكي الأمن المناخي.
وأضافت العبادي "لدينا شركاء على المستوى الإقليمي وبرنامج الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي شريك أساسي في تنفيذ أنشطة المشروع".
وأشارت لأن المشروع يشمل سياسات إقليمية في مجال المياه بالإضافة لتدخلات معرفية وبحثية، فيما يعد أهم جزء هو مشاريع منح تجريبية في 7 دول عربية؛ من ضمنها الأردن.
وعن منحة الأردن، قالت العبادي إن الأردن هي من أفقر الدول مائيا، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه المتاحة من 3600 م3 في العام 1946 إلى 61 م3 في الوقت الراهن، فيما يواجه مؤخرا تحديات مناخية منها الجفاف والتصحر وانخفاض الهطولات المطرية زيادة الطلب على المياه مقابل انخفاض مصادر المياه المتاحة.
وأشارت لأن المرحلة الأولى كانت في محافظتي المفرق وجرش، فيما تمثلت المرحلة الثانية في منطقة وادي الأردن، ملخّصة أهداف المشروع الأساسية في تحديد وتقييم الشركات الريادية الناشئة في مجال المياه، وتوفير فرص عمل للاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتنفيذ مشاريع ريادية في كل من المفرق وجرش ووادي الأردن.
وحول إنجازات المشروع فيما يتعلق بتقييم الشركات، قالت العبادي إنه تم إجراء تقييم 103 شركات ريادية في مجال المياه وشمل تقييما فنيا وماليا وتسويقيا، فيما جرى تنمية قدرات 25 شركة ريادية من أصل 103 شركات، في مجال الإدارة وأمن المياه.
وأكدت مساهمة المشروع في إيجاد حلول عملية لرفع كفاءة المياه وإيجاد الحلول وبالتالي تحسين حياة الناس وتساعد في خلق مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.
ومن ناحيته، أكد أبو حمور، أهمية توسيع نطاق الابتكار في إدارة المياه، مشيرا لدور المركز بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات المناخية التي تواجه شمال الأردن، مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة في تحقيق نجاح المشاريع، منوها أيضا لدور المركز في النهضة البحثية الزراعية.

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