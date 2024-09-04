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الحنيطي يزور الأجنحة المشاركة بـسوفكس

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العقبة - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس، الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس 2024).
واطلع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، على المعروضات من أجهزة ومعدات وأسلحة وطائرات مسيرة التي ضمتها هذه الأجنحة، كما استمع إلى شروحات قدمها المشاركون في المعرض من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن المعرض العسكري الدولي يعد فرصة مهمة ومميزة للالتقاء واستعراض أبرز التقنيات لتتمكن الجيوش من الاستفادة منها لتوظيفها داخل صنوفها وتشكيلاتها، بهدف زيادة قدرتها الدفاعية والأمنية في تجاوز التحديات التي تواجهها.
كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، عدداً من الوفود الرسمية الزائرة للمعرض، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما ينعكس إيجاباً على القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية.
يشار إلى أن "سوفكس 2024"، يعقد تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي"، بحلته الثانية لمعرض "لافيتيت" للطائرات المسيّرة، كونها تلعب دوراً محورياً في العمليات الخاصة بمهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية.-(بترا)

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