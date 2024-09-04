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موقف الأردن الصلب سيجهض سيناريوهات الاحتلال لتهجير سكان الضفة

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - فرض التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال الصهيوني في مدن الضفة الغربية على عمّان، تحركات متسارعة، لإجهاض مخططات الاحتلال، في ظل تقارير تفيد بأنه يستغل حربه على قطاع غزة، لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن.
ويرى مراقبون أن الأردن تنبه منذ بدء الحرب العدوانية على القطاع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لمخططات حكومة اليمين المحتل الرامية لتهجير فلسطينيي القطاع، لذا تحرك سريعا لإجهاضها، إذ صرح لأكثر من مرة، بأن سيناريو التهجير سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على المملكة.
وأكدوا أنه من الصعوبة، تنفيذ أي سيناريو لتهجير كلي للفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، لأن ذلك قد لا تؤيده الولايات المتحدة، وسيقف الأردن في وجهه بحزم، لذا فطموح الاحتلال ويمينه بالتهجير صعب التنفيذ، لأن الأردن يمتاز بنظام قوي، يقف بثبات في وجه أي تهجير، حتى لو استلزم الأمر الدخول في مواجهة مسلحة.
وأكدوا أن الفلسطينيين أنفسهم، يرفضون التهجير، ما يستدعي دعم صمودهم فوق أرضهم لصد مخطط الاحتلال، وهذا سيعزز الأمن الأردني بإفشال المخطط الذي يستهدف الأردن أساسا.
النائب الأسبق د. هايل الودعان الدعجة، بين أن الأردن وإن كان يعقد معاهدة سلام واتفاقيات تجارية واقتصادية مع الكيان، تماهيا مع دبلوماسيته التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، بوصفها واحدة من أهم أدواته وأوراقه المؤثرة بتعزيز مكانة الأردن وحضوره الدوليين، بما فيه نصرة القضية الفلسطينية، وابقاء زخمها السياسي الدولي، لكن هذا لم يجعله يغفل يوما عن مخططات الاحتلال التوسعية، والتي ظل في صورتها ومستعدا للتعامل معها، بل وسحب سفيره في مستهل تشرين الثاني العام الماضي من تل أبيب، احتجاجا على الحرب الهمجية على غزة
وأضاف الدعجة، "يكفي الإشارة للرسائل التي بعثها جلالة الملك قبل فترة عبر مجلة دير شبيغل الألمانية، إذ عكست الموقف الأردني الحازم من القضية الفلسطينية، حين أكد جلالته أن حلّ الدولتين، السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما، والا سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة، إذ إنه في حال ضم الاحتلال أجزاء من الضفة، فسيؤدي ذلك لصدام كبير مع الأردن، لذا فإننا ندرس جميع الخيارات.
وقال الدعجة، "بالإضافة لما صرح به وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مؤخرا، من أن الأردن سيتصدى لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم المحتلة او خارجها، بكل الإمكانات المتاحة، وعليه فنحن أمام خيارات أو احتمالات متعددة لمواجهة مخاطر الاحتلال، من حيث استعدادنا لمراجعة معاهدة السلام ووضعها على الطاولة، بعد أن نضع أطرافا دولية مؤثرة كالولايات المتحدة ودول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، في صورة هذا الاحتمال، أو إعداد ملفات قانونية للتحرك في المحاكم الدولية لمواجهة اعتداءات الاحتلال في الضفة والقدس، التي تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، أو إغلاق حدودنا ومجالنا الجوي او الاتصال والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لإنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، بما يضمن تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات والجهود الفلسطينية، لمواجهة عدوان الاحتلال، والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة تماسك الجبهة الأردنية الداخلية وتحصينها، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، والالتفاف حول القيادة الهاشمية، وتقوية الحكومات والبرلمانات الأردنية.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، قال إن الأردن تنبه منذ بدء حرب الاحتلال على القطاع في 7 أكتوبر الماضي لمخططات حكومة اليمين الصهيونية، الرامية لتهجير فلسطينيي القطاع، فتحرك سريعا لإجهاضها، وصرح أكثر من مرة بأن سيناريو التهجير سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على المملكة.
وأضاف البراسنة، أن ما زاد الأمر تعقيدا، انتقال الحملة العسكرية للاحتلال الى مدن شمال الضفة، لتهاجم جنين وطولكرم وطوباس، ووفق وصف المحتل فالهجوم هو الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في العام 2002، لذا أعاد الأردن تأكيد موقفه بالتصدي لأي محاولة تهجير للفلسطينيين في أرضه المحتلة أو خارجها.
وبين ان الأردن استشعر مبكرا خطر تصريحات الاحتلال التي عززتها ممارساته العسكرية في غزة ثم في الضفة مؤخرا، لذلك فإن لديه عدة اتجاهات قد يعمل عليها لتجنب خطر التهجير المحتمل، وآثاره وتداعياته الأمنية والسياسية والديمغرافية عليه، في ظل تمتعه بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، لذلك سيستخدم هذه الورقة للحديث معها حول التهجير، لكشف أن خطر التهجير سيمس القضية الفلسطينية وامن الأردن والمنطقة برمتها، كذلك هناك إمكانية لمراجعة اتفاقية السلام مع الاحتلال للضغط على حكومته لتجنب التهجير، ما يسهم بالضغط على الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال في الاراضي المحتلة. كما قد يلجأ لزيادة التصعيد الدبلوماسي والسياسي والتحرك المكثف في المحافل الاقليمية والدولية، لاظهار التداعيات الكارثية للاحتلال في الضفة على معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقد يرسل إشارات أو رسائل بالاستعدادات العسكرية لأي حدث طارئ او محتمل على حدود المملكة.
وأضاف البراسنة، "يمكننا القول إن خطط التهجير مرتبطة بالمشكلة الديموغرافية في فلسطين، وهي أزلية في التفكير الإستراتيجي للاحتلال، إذ تشكل معضلة بالنسبة لأمنه القومي، لذلك يسعى للتخلص منها بالضغط على الأردن ومصر للقبول بالتهجير، وهو ما رفضته مصر والأردن بحزم. ومع ذلك هناك تخوف من ضغط الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة لتهجيرهم الى الأردن لتحقيق الوطن البديل للفلسطينيين، والتاكيد على "يهودية الدولة".
وقال "إن تسارع الأحداث في الأيام الأخيرة بالضفة، يؤكد أن تفكير الاحتلال لم يتغير، فوزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس دعا لإخلاء الضفة من الفلسطينيين، والتعامل مع التهديد في الضفة كغزة، وتنفيذ إخلاء بحق سكانها، مبينا أن هذه التصريحات تشير إلى مخططات محتملة لتفريغ مخيمات فلسطينية بالضفة، ما يثير قلق الأردن الذي يراقب التطورات عن كثب، لذا فالمتتبع لهذا في الضفة يستشعر خطرا متزايدا لخطط تفكيك مخيماتها ونقل سكانها، إذ إن خطرا ما يجري هناك لا يقتصر على الأمن الداخلي الفلسطيني فقط، بل ستكون له انعكاسات أمنية واجتماعية واقتصادية على الأردن، بحكم العلاقة الجيوسياسية بين الأردن وفلسطين.
وأشار البراسنة، لصعوبة تنفيذ أي سيناريو للاحتلال بالتهجير الكلي للفلسطينيين من الضفة للأردن، لأسباب أبرزها، أن ذلك قد لا تؤيده الولايات المتحدة، وستقف في وجهه الأردن بحزم، لذا فطموح الاحتلال ويمينه بالتهجير صعب التنفيذ، لان الأردن يمتاز بنظام قوي يقف بثبات في وجه أي مخطط للتهجير، حتى لو استلزم الامر الدخول في مواجهة مسلحة. علاوة على ذلك، فالفلسطينيون أنفسهم، يرفضون التهجير، ما يستدعي دعم صمودهم فوق أرضهم لصد مخطط الاحتلال، وهذا سيعزز الأمن الأردني بإفشال المخطط الذي يستهدف الأردن أساسا.
ويرى البراسنة أنه برغم ما تقدم، ستظل فكرة التهجير قائمة في عقل الاحتلال، وكذلك لن يتخلى عنه، بعد أن حاول تنفيذه في غزة، وخلق أزمة إنسانية وحصارا ومجاعة وأوبئة للضغط على الفلسطينيين للبحث عن بدائل تفضي بالمحصلة للتهجير. وفي حال نجح بغزة فسينسحب على الضفة أيضا، لكنه سيبقى مطروحا على طاولته، برغم ما يواجهه من عقبات كبرى.
لكن التخوف، وفقه، يتبلور في أن ما يجري بالضفة، هو استغلال المستوطنين لظروف الحرب على غزة، لذا تستمر مشاريع توسيع المستوطنات بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ويستحوذ على مئات آلاف الدونمات، ما يضاعف الاستيطان، وقد يترجم ذلك بالتهجير لمناطق (ج) التي تشكل 60 % من الضفة.
وأكد أن الأردن يتمسك برفض أي خطوات للاحتلال لتهجير الفلسطينيين، معتبرا ذلك "خطا أحمر" من شأنه حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مبينا ان هجوم الاحتلال على الضفة، ليس مجرد حملة عسكرية عادية، بل يأتي في سياق خطة استيطانية توسعية إحلالية، تعززها معتقدات دينية تتجاوز ذرائع الخوف من هجمات المقاومة لتهجير الفلسطينيين بشكل ممنهج.
وأضاف، إن الاحتلال يشير للضفة حتى اليوم باسمها التوراتي "يهودا والسامرة"، ويعتبرها قلب شعبه التاريخي، إذ أقام خلال 56 عامًا أكثر من 100 مستوطنة في أنحائها، وأقام مستوطنوه عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تتسامح معها حكومتهم، بل أضفت على بعضها الشرعية. ومؤخرًا وافق على أكبر عملية مصادرة لأراض في الضفة منذ أكثر من 3 عقود، وتقدم بخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، للحيلولة دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لذا فالموقف الذي عبر عنه الأردن متقدم لمنع التهجير الذي قد يؤدي لاتساع دائرة الصراع إقليميا، مع ما يترتب عليه من إضافة مزيد من الأسباب المؤدية لفوضى منفلتة، لا تتمناها جميع الأطراف في المنطقة العربية.
المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، قال إن الأردن سيتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة، أو إلى خارجها بكل الإمكانات المتاحة، معتبرا بأن كل ما يدعيه الاحتلال حول أسباب شن عدوانها على الضفة أكاذيب، مؤكدا أن الاحتلال لفلسطين وجرائمه ضد الفلسطينيين وتصعيد الاحتلال في المنطقة، هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.
وتابع، أن الأردن لن يقف صامتا أمام احتمال تهجير فلسطينيي الضفة، اذ توجد لدى المملكة خيارات لمواجهة هذا الاحتمال، أهمها استثمار العلاقات الوثيقة والإستراتيجية المميزة مع الولايات المتحدة والحديث عن مخاطر التهجير وتداعياته على الأردن، فضلا عن طرح إمكانية مراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهو أمر سبق وأن تحدث الأردن عنه مع بداية الحرب على غزة، وزيادة التصعيد الدبلوماسي والسياسي والاشتباك مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، وأخيرا الاستعداد عسكريا لأي حدث متوقع على الحدود.
من جهته، قال مصدر مطلع بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الأردن ينسق مع الدول العربية لاتخاذ الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الفلسطينيين وتهديدها لأمن المنطقة، مؤكدا أن المملكة ستتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتها.

MENAFN04092024000072011014ID1108638406

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