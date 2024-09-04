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نتائج سلبية لمخالطي مصاب جدري القرود

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- فيما أظهرت نتائح الفحوص التي ظهرت حتى الآن لمخالطي المصاب بجدري القرود أنها سلبية، تواصل لجان الرصد والتقصي التابعة لوزارة الصحة والجهات الرسمية المختصة تتبع بقية المخالطين، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على اكتشاف المصاب، وفقا لمدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة.
وبين مقابلة أن فحص (بي سي ار) يمكنه اكتشاف الإصابة، لكن لا بد من التأكد عبر أخذ مسحة من الجلد للمشتبه بإصابته.
وتابع أن اللجان تعمل في عمان وإحدى المحافظات لتتبع المخالطين، وإجراء الفحوصات الضرورية للتأكد من خلوهم من الإصابة، فيما يتم حجر المصاب صحيا في مستشفى البشير، وحجر المخالطين في منازلهم لمدة 21 يوما، هي فترة حضانة المرض التي تمتد بين 4 و21 يوما.
من جهته، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن عدد المخالطين، وفقا لتصريحات وإعلان وزارة الصحة، أصبح 12 مخالطا يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنهم، لافتا إلى أن هناك ظروفا للمخالطة، ولا تقتصر على لقاء المريض فقط، وأن تعريف الحالة المشتبهة يعني ظهور الأعراض عليها.
وزاد البلبيسي أن عدد المخالطين يتوقع أن يرتفع، وكذلك الحالات المشتبهة، ولا يتوقف، لأن اللقاءات تتم ضمن سلسلة بين الأشخاص.
ولفت إلى أن جميع المخالطين والمشتبه بإصابتهم يتم فحصهم غبر الـ(بي سي ار) ومن تظهر عليه أعراض يتم أخذ مسحة من جلده، لافتا إلى أنه "لا ضرورة للمسحة لمن لا تظهر عليهم الأعراض".
وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل أيام عن تسجيل حالة إصابة واحدة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في المملكة، وهو ذكر يبلغ من العمر 33 عاما، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وتم عزله في مستشفيات البشير، وحالته الصحية مستقرة.
يذكر أن أعراض مرض جدري القرود تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة، وآلام الحلق، والطفح الجلدي على الوجه والقدمين، وتستمر تلك الأعراض لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
ويعتبر هذا المرض غير مستوطن في الأردن، ولا يشكل خطرا مجتمعيا جراء طبيعته وفترة حضانته الطويلة، كما أنه لا يستدعي أخذ مطاعيم مضادة.
وظهر مرض جدري القردة خارج القارة الأفريقية وفي قارات متعددة، ولا يعتبر خطيرا، إذ إن 80 % من الحالات المصابة تشفى من تلقاء نفسها، وفق خبراء.
ويمكن التعامل مع المرض عن طريق إجراءات احترازية، كتجنب المصافحة، وعزل المصاب، وتناول الأدوية بانتظام حتى يتم الشفاء.
وهذه ليست الحالة الأولى لجدري القرود التي يتعامل معها الأردن، حيث تم تسجيل حالة مماثلة عام 2022 وجرى اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة حينها.
وينتشر جدري القرود من شخص إلى آخر عبر "اتصال جسدي وثيق"، ما يعني "تلامس جسدين، والتلامس عبر الفم أو من الفم إلى الجلد، وكذلك عبر المكوث مع المصاب.
وجدري القرود مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.

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