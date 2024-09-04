حماس تنتقد الأطراف الغربية بمجلس الأمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن مضمون الطرح الحالي هو تسليم الأسرى الصهاينة ثم العودة إلى الحرب.
وأضاف في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الأطراف الغربية في
مجلس الأمن شريكة لـ"إسرائيل" في عدوانها.
وتابع أبو زهري: الأطراف الغربية في
مجلس الأمن ترى الأزمة بعين واحدة، ولم تعلق على استشهاد عشرات الأسرى داخل السجون الـ"إسرائيلية".
وأردف: السبيل الحقيقي لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة هو وقف الحرب وضمان صفقة
تبادل حقيقية.
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