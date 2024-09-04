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حماس تنتقد الأطراف الغربية بمجلس الأمن

9/4/2024 11:58:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن مضمون الطرح الحالي هو تسليم الأسرى الصهاينة ثم العودة إلى الحرب.
وأضاف في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الأطراف الغربية في مجلس الأمن شريكة لـ"إسرائيل" في عدوانها.

وتابع أبو زهري: الأطراف الغربية في مجلس الأمن ترى الأزمة بعين واحدة، ولم تعلق على استشهاد عشرات الأسرى داخل السجون الـ"إسرائيلية".

وأردف: السبيل الحقيقي لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة هو وقف الحرب وضمان صفقة تبادل حقيقية.

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