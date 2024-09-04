حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة وهذا المطلوب الآن

حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة وهذا المطلوب الآن
التاريخ
9/4/2024 11:58:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ليست
بحاجة إلى مقترحات جديدة، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس وزراء الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.
وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شرك
نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقالت إن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور
صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق. (الجزيرة نت)
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