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حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة وهذا المطلوب الآن

9/4/2024 11:58:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.
وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت إن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق. (الجزيرة نت)

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