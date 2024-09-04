مسؤول أميركي رفيع: مفاوضات غزة معقدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول أميركي رفيع إن المفاوضات معقدة
وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أنه تم الاتفاق من قبل على نحو 90% من
المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد المسؤول أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف
إطلاق النار بغزة دون التوصل إلى تسوية بشأن تبادل "السجناء والرهائن".
وتابع: أولى مراحل الاتفاق المطروح تنص على سحب
القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان.
وأردف المسؤول: المرحلة الأولى من مقترح
الاتفاق لا تنص على سحب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهناك خلاف بين حماس
و"إسرائيل" بشأن ممر فيلادلفيا وانسحاب القوات الإسرائيلية منه في مرحلة
أولى.
واستكمل: هناك حاجة ملحة لاتفاق لوقف إطلاق
النار بغزة، خصوصا بعد الذي حدث لـ"الرهائن" الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن تصريحات وزراء إسرائيليين بأن من
شأن هذا الاتفاق التضحية بأمن "إسرائيل" غير صائبة على الإطلاق.
وأوضح أن تبادل الأسرى الفلسطينيين والمناطق
التي ينبغي أن ينسحب منها "الجيش الإسرائيلي" هي العقبات.
وأضاف: "إسرائيل" كانت عرضت قبل
أسابيع في المحادثات خفض وجود قواتها بشكل كبير في "محور فيلادلفيا".
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