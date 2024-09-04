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مسؤول أميركي رفيع: مفاوضات غزة معقدة

9/4/2024 11:58:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول أميركي رفيع إن المفاوضات معقدة وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أنه تم الاتفاق من قبل على نحو 90% من المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤول أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة دون التوصل إلى تسوية بشأن تبادل "السجناء والرهائن".

وتابع: أولى مراحل الاتفاق المطروح تنص على سحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان.

وأردف المسؤول: المرحلة الأولى من مقترح الاتفاق لا تنص على سحب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهناك خلاف بين حماس و"إسرائيل" بشأن ممر فيلادلفيا وانسحاب القوات الإسرائيلية منه في مرحلة أولى.

واستكمل: هناك حاجة ملحة لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، خصوصا بعد الذي حدث لـ"الرهائن" الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن تصريحات وزراء إسرائيليين بأن من شأن هذا الاتفاق التضحية بأمن "إسرائيل" غير صائبة على الإطلاق.

وأوضح أن تبادل الأسرى الفلسطينيين والمناطق التي ينبغي أن ينسحب منها "الجيش الإسرائيلي" هي العقبات.

وأضاف: "إسرائيل" كانت عرضت قبل أسابيع في المحادثات خفض وجود قواتها بشكل كبير في "محور فيلادلفيا".

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