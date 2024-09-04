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خبراء يناقشون العلاقة بين الآلة والإنسان في عالم الصحافة ضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقش خبراء ومتخصصون جوانب متنوعة من علاقة الآلة بالإنسان في عالم الصحافة ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" في دورته الـ13، التي ينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"، حيث شهد أول أيام المنتدى تنظيم ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون مع "نادي الشارقة للصحافة"، تعمقت في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات في وسائل الإعلام المختلفة.

إنسانية السرد القصصي

استضافت جلسة "السرد القصصي.. تواصل إنساني في عصر الرقمنة" كلاً من الدكتورة فاطمة السالم، مدير عام وكالة الأنباء الكويتية، ونوال الجبر، مدير تحرير جريدة الرياض، وسوسن الشاعر، إعلامية وكاتبة من البحرين، وأدارها الإعلامي الدكتور محمد الوسمي، واستعرضت المتحدثات تجاربهن في الصحافة ووكالات الأنباء والعمل الإعلامي الحر في الكويت والسعودية والبحرين، وأكدن أهمية بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، والتحديات التي تواجه الحكومات في تطبيق السرد القصصي في الإعلام الرقمي، إلى جانب الرواية القصصية في حملات التسويق والإعلام، ودمج الإعلام التقليدي والرقمي لنشر الرواية الحكومية فيما يسمى بـ"الإعلام الهجين".

وتطرقت الدكتورة فاطمة السالم إلى نظرية الاعتماد الإعلامي، التي تؤكد حاجة الجمهور إلى الإعلام وحاجة الإعلام إلى الجمهور، مشيرة إلى أن وظيفة الإعلام لا تقتصر على نقل الأخبار والمعلومات، وإنما تشمل أيضاً الترفيه والطرافة والغرابة والتوعية والسرد القصصي التي تشكل عوامل مهمة في تعزيز جاذبية المحتوى، في حين أكدت نوال الجبر أهمية المرونة ومواكبة المتغيرات والتطورات لنكون قادرين على الاستمرار، لأن الرسائل الحكومية الهادفة يجب أن تكون معاصرة وأن تتوافق مع التغيرات، فيما أشارت سوسن الشاعر، إلى دور الرواية القصصية في تبسيط المعلومات الحكومية وتعزيز فهمها وتأثيرها.


هل تستطيع الروبوتات كتابة الأخبار؟
وشهدت ندوة بعنوان "الصحافة الروبوتية.. عندما تكتب الآلات الأخبار" مشاركة عدد من المتحدثين، وهم؛ فيروز مبيضين، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا، وأكرم حسين محمد القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، وأدارتها الإعلامية عايدة الزدجالي، في نقاش مفتوح تناول أبعاد ازدياد استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار، ودورها في تغيير شكل الصحافة التقليدية.

وشددت فيروز مبيضين على ضرورة مواكبة التكنولوجيا، فـ"إذا لم تتقدم، ستتقادم، والمعادلة متشعبة ولكنها ليست صعبة" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أهمية عدم الخلط بين الذكاء البشري والاصطناعي في الوقت الحاضر لا سيما في الفيديوهات، لأن هذا يتسبب في فقدان ثقة الجمهور، فيما تناول أكرم حسين محمد القصاص الفوائد والتحديات المرتبطة بالصحافة الروبوتية، ومهنيتها ومستقبل صناعة الأخبار، وتأثير الصحافة الروبوتية على وظائف الصحفيين التقليديين، وعلى مهنة الصحافة والإبداع البشري، إلى جانب مستقبل الصحافة في ظل التطورات المستمرة في عالم الذكاء الاصطناعي.

بدوره، أفاد مؤنس المردي بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مادة يتم تدريسها في الجامعات، مشيراً إلى الخطر الحقيقي والكبير للروبوتات، حيث يمكن أن تتحقق أفلام الخيال العلمي في المستقبل، وقد يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يمكنه فيها أن يفكر باستقلال عن البشر، ولهذا يجب على الصحفي أن يدرك ويفهم تاريخ بلده، ليكون قادراً على رصد التزييف، وتحديد الأخبار المزيفة والمضللة، لأن دور الإعلام الأساسي هو تصحيح المعلومات المغلوطة وتقديم المعلومات الصحيحة.


جدلية الخلاف بين الإذاعة والبودكاست
واستقبلت مناظرة بعنوان "الإذاعة في عصر البودكاست: تكامل أم تنافس؟" كلاً من سعد الفندي، مدير إدارة البرنامج العام في إذاعة الكويت، وعبد العزيز الهديان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايكس للبودكاست، وأدارها الإعلامي أحمد العنزي، حيث استعرضت المناظرة طبيعة العلاقة بين البودكاست والإذاعة، وكيف يؤثر البودكاست على الإذاعة التقليدية، إلى جانب كيفية استفادة كل منهما من الآخر في تطوير آليات وتقنيات مخاطبة الجماهير، إلى جانب مدى موثوقية البودكاست كمصدر للمعلومات مقارنة بالإذاعة التقليدية، وأثر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستقبل البودكاست والإذاعة.

وأكد سعد الفندي أن العمل في الإذاعة مسيرة طويلة يتم اكتساب الخبرة فيها تدريجياً بعكس البودكاست، مشدداً على أن أي وسيلة إعلامية لا تلغي الوسيلة الإعلامية الأخرى، بشرط أن تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة، فيما بين عبدالعزيز الهديان في مداخلته أن البودكاست هو النسخة المنطقية التي تطورت من الإذاعة، وأنه "المحتوى الذي يُصنع ليُسمع"، كما وصفه، مسلطاً الضوء على الفروق الأساسية التي تتضمن النطاق الجغرافي، والرخصة، والساعات المحددة للبث، وطبيعة المحتوى، وصرح بوجود أكثر من 7 ملايين مستخدم يستمعون إلى البودكاست شهرياً في السعودية، 80% منهم من الفئة العمرية 18 - 36 سنة.


ممثلو جيل المستقبل يناقشون الإذاعة والبودكاست
واستقبلت المناظرة في نفس الموضوع والمحاور فئة جيل المستقبل، بمشاركة كل من سعيد محمد الحمادي، والريم سرحان المعيني، وعيسى عبدالله المازمي، وهداية صالح سعيد، خريجي برنامج إثمار للتدريب الإعلامي للأطفال والنشء، حيث ناقشا أفكارهما حول البودكاست والإذاعة.

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