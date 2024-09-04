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اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مجموعة مسلحة في مخيم الفارعة في الأغوار الشمالية.
وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل نحو أسبوع عملية واسعة في شمال الضفة الغربية بذريعة تفكيك خلايا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.

وحاصرت قوات الاحتلال الليلة مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة.

ودفعت قوات الاحتلال كذلك بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وأجبرت الأهالي في محيط المخيم على المغادرة.

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