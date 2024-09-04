اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مجموعة
مسلحة في مخيم الفارعة في الأغوار الشمالية.
وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل نحو أسبوع عملية
واسعة في شمال الضفة الغربية بذريعة تفكيك خلايا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى
لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.
وحاصرت قوات الاحتلال الليلة مخيم الفارعة في
طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال
عند مدخل مخيم الفارعة.
ودفعت قوات الاحتلال كذلك بتعزيزات عسكرية إلى
مخيم جنين، وأجبرت الأهالي في محيط المخيم على المغادرة.
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