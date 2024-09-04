قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان، غرب
بيت لحم.
وأفاد وكالة "وفا" مصدر محلي بأن قوة
من جيش الاحتلال اقتحمت حوسان وانتشرت في منطقة المطينة ووسط القرية، وسط إطلاق
قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، دون أن يبلغ
عن إصابات.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة
الأخيرة من هجمتها على قرية حوسان والتي تمثلت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال
شبان، وإغلاق مناطق حيوية ومنع حركة التنقل.
وأصيب شاب بعد منتصف الليلة، برصاص جنود
الاحتلال المتمركزين على حاجز سالم العسكري، غرب جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن
طواقمها استلمت شاباً (25 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، من حاجز
سالم العسكري وتم نقله إلى المستشفى.
واقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة، شارع
مهيوب في حي الجابريات بمدينة جنين، وأخلت عائلات بالقوة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت عدداً
من المنازل في شارع مهيوب بعد اقتحامه بفرق المشاة، وأخلت عائلات منه، من بينهم
سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً.
ويواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية الى
المدينة ومخيمها مع دخول الساعات الأولى لليوم التاسع من العدوان عليها.
كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن قوات
الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به،
ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم
الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة، مخيم
الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه.
وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات
الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة (D9)
من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء
مخيم الفارعة، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسط سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.
كما انتشر جنود المشاة في مناطق عدة من المخيم،
وشرعوا بمداهمة العديد من المنازل والاعتداء على أصحابها واحتجازهم وإجراء تحقيقات
ميدانية معهم.
وأصيب فجر اليوم الخميس، فتى (17 عاما) برصاص
قوات الاحتلال.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت
مع إصابة بالرصاص الحي في بلدة قريوت، جنوب نابلس، لفتى عمره (17 عاما) وتم نقله إلى
المستشفى.
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