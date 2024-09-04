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قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية بالضفة

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد وكالة "وفا" مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حوسان وانتشرت في منطقة المطينة ووسط القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من هجمتها على قرية حوسان والتي تمثلت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال شبان، وإغلاق مناطق حيوية ومنع حركة التنقل.

وأصيب شاب بعد منتصف الليلة، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز سالم العسكري، غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شاباً (25 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، من حاجز سالم العسكري وتم نقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة، شارع مهيوب في حي الجابريات بمدينة جنين، وأخلت عائلات بالقوة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في شارع مهيوب بعد اقتحامه بفرق المشاة، وأخلت عائلات منه، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية الى المدينة ومخيمها مع دخول الساعات الأولى لليوم التاسع من العدوان عليها.

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة (D9) من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسط سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.

كما انتشر جنود المشاة في مناطق عدة من المخيم، وشرعوا بمداهمة العديد من المنازل والاعتداء على أصحابها واحتجازهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم.

وأصيب فجر اليوم الخميس، فتى (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في بلدة قريوت، جنوب نابلس، لفتى عمره (17 عاما) وتم نقله إلى المستشفى.

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