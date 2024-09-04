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مقتل ضابط كبير وجنديين بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل ضابط كبير بالاستخبارات العسكرية العراقية واثنين من جنوده في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق.
وذكر مصدر أمني في محافظة كركوك أن مدير شعبة استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة وجنديين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في جبال غرة بقضاء الدبس، شمال العراق، أثناء تنفيذ عملية أمنية.

وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت الأحد الماضي، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة غربي العراق.

وتشهد محافظات العراق انفجار عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بين فترة وأخرى، حاصدة أرواح ضحايا من المدنيين والعسكريين. (قنا)

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