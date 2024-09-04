مقتل ضابط كبير وجنديين بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل ضابط كبير بالاستخبارات العسكرية العراقية
واثنين من جنوده في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق.
وذكر مصدر أمني في محافظة كركوك أن مدير شعبة
استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة وجنديين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في جبال
غرة بقضاء الدبس، شمال العراق، أثناء تنفيذ عملية أمنية.
وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت الأحد
الماضي، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة غربي العراق.
وتشهد محافظات العراق انفجار عبوات ناسفة من
مخلفات تنظيم داعش
الإرهابي بين فترة وأخرى، حاصدة أرواح ضحايا من المدنيين
والعسكريين. (قنا)
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