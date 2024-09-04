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مصر ترد على أكذوبة نتنياهو

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهمت مصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بترويج الأكاذيب بشأن تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، عبر "محور فيلادلفيا"، وذلك للتغطية على فشله في القطاع.
وقال مصدر رفيع المستوى إن ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من "إسرائيل" إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر رفيع المستوى، أن حكومة الاحتلال فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا وما تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها، مشددا على أن "إسرائيل" فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

ونقلا عن موقع "المملكة"، أكد المصدر أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته تهريب السلاح من مصر إلى إعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على "المحتجزين" أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل "إسرائيل" إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو، تمثل رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن "المحتجزين" والأسرى، لافتا إلى استياء كل الأطراف من استمرار نتنياهو في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.

وفي وقت سابق، عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها اتهامات نتنياهو بغضها الطرف عن تهريب الأسلحة إلى غزة عبر "محور فيلادلفيا"، واعتبرتها محاولة لعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تعرب عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو "التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".

وأكدت الوزارة "رفض مصر لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مصر نجحت في القضاء على الأنفاق وتهريب الأسلحة من جانبها، لكن حركة حماس تمكنت رغم ذلك من جلب كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء وفق هؤلاء المسؤولين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء يستكملون مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس في جولات التفاوض القادمة.

وذكرت أن قطر ومصر أعدتا سلسلة تعديلات تجري مناقشتها مع مسؤولين أميركيين.

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