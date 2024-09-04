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صوتك لا تهدره.. استثمره بحكمة

9/4/2024 11:58:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ممكن أن نسعى لوصول نائب يتوسط لتوظيف ابن او قريب او يرقمنا مبلغاً وللناس ظروفهم الصعبة! لكنه سيكون كمن يطعمنا يوماً لنجوع دهراً، وكمن يفرحنا ساعة لنعاني دهراً نحن وابناؤنا واحفادنا تعاسة وواقعاً معيشياً ضنكاً.
يجب ان نسعى للبرنامج لا للفرد، صاحب الفكر القادر على توظيف ابنائنا ليس بالواسطة او بتجاوز دور الآخرين، إنما من خلال الحلول الاقتصادية المتكاملة التي تخدم مجتمعنا المحلي والوطني.
الخيار الملكي كان واضحاً فالخير قادم مع الأحزاب. وهي تلك التي لديها برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ؛ أعضاؤها ذوو ثقافة اقتصادية يستطيعون دراسة الموازنة العامة للدولة وفق منهجية علمية تقوم على ربط المال بالمشاريع والخطط الخدمية والتنموية واعلان المجدية منها.
لا نريد منظرين في العموميات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، او خطباء مفوهين يبيعوننا كلاماً في الفضاء، بل مترشحين متحمسين للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتكون على جدول اعمال المجلس القادم، ممارسين حقهم وفق ما اباحه الدستور.
لا نريد من تفوح منه رائحة المال السياسي الأسود والراغب بشراء ذمم الناخبين، فهؤلاء يجب محاربتهم حتى وان كان غطاؤهم العشائرية، فمن ادعى حبه لمساعدة المحتاجين علينا التدقيق رقابياً في تاريخه: - اهو حب مستدام بدأ قبل نية الترشح، ام مستجد بعدها؟
على المترشحين ان يسمعونا رأيهم في إعداد الموازنات وحصة المشاريع الرأسمالية منها وسبل زيادتها. وتوجهاتهم في مراقبة الأداء الحكومي والآليات التي سيضعونها للمساءلة والمحاسبة، وخططهم لجذب الاستثمار، وازالة المعيقات من وجهه، سواء على مستوى المحافظة او على مستوى الوطن.
هناك نواب يعيدون الترشح - ومنهم من اثبت كفاءةً واقتداراً - فيجب محاورتهم لتروا اعمالهم ولتبيان نقاشاتهم وقراراتهم وتصويتهم ومرات غيابهم وموقفهم من التشريعات التي أنجزت وكم الأسئلة والاستجوابات التي وجهوها للحكومة وإثباتهم النأي بأنفسهم عن اي تضارب في المصالح. ولا تنسوا سؤالهم عن رؤيتهم في مكافحة الآفات الاجتماعية التي بدأت تنبش بشبابنا وعلى رأسها المخدرات.
بالخلاصة نريد من لديهم برامج ذكية وعملية بعيدة عن التنظير ودغدغة العواطف، لتوفير العمل لأبنائنا والمنعة لاقتصادنا ومجتمعنا. يكون ذلك بمجلس قوي ينظر مع الحكومة في منظومة التشريعات الضريبية لضمان العدالة ودعم الفئات الأكثر حاجة، ويسعى لسن قوانين تشجع على الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتسهل الإجراءات.
هناك أصوات كثيره سترتفع بأن اعضاء المجلس لن يفيدونا، بل هم في صدد نفع أنفسهم. والجواب تخيلوا اختيار الناخبين لنواب غير اكفاء لا يقرأون ولا يناقشون او متراخين لا سمح الله؛ وورد للمجلس مشروع قانون فيه ضرائب جديدة ووافقوا عليه؛ النتيجة ستكون أعباء مالية إضافية علينا وعلى ابنائنا وعلى الاجيال القادمة.
كما سينجم عن سوء الاختيار ضعف الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، وتآكل قدرة المواطنين الشرائية والإسراف في الإنفاق الحكومي وعدم الكفاءة في إدارة الدين المؤدية الى تفاقمه.
نتائج أخرى ستكون عرقلة الاستثمار، سوء إدارة الموارد واستشراء الفساد، وتراجع بالخدمات العامة والبنية التحتية، تمرير سياسات تخدم القلة على حساب الكثرة مما يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لذا على الجميع التدقيق والتحرك نحو الصناديق لاختيار الأفضل.

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