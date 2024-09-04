Thursday, 05 September 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن تغيرات إيران من الداخل

9/4/2024 11:58:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك إشارات إيرانية بأن طهران تخوض تغييرا عميقا في رؤيتها وسياساتها الإقليمية والدولية، من منطلق رؤية في تغيير سياساتها المحلية مع حضور الإصلاحيين في الحكم.
يمكن تتبع تلك الإشارات في الأخبار الإيرانية المحلية التي أحاول متابعتها على قلتها – للأسف- في الإعلام العربي.
"الشرق الأوسط" العريقة التي تصدر من لندن أوردت تغطية صحفية مهمة مؤخرا تابعت " وتتبعت" فيها خبر لقاء الرئيس الإيراني "الإصلاحي" مسعود بزشكيان مع تجار محليين في شمال شرق إيران.
يقول بزشكيان – وهو طبيب في الأصل- : (.. الشعب يرغب في أن يكون الطبيب على اتصال دائم معهم. الآن، مهمتنا هي كسب رضا الشعب. أي عمل نرغب القيام به، يجب أن نبدأ فيه بإشراك الناس معنا.)
وأضاف في إشارة إلى حجم التغييرات التي يتوقعها الجميع: (لدينا أعمال كبيرة يجب أن نقوم بها، ولكن يجب أن نجعل الشعب يفهم أن هذه الأعمال تنفَّذ من أجله).
هناك إشارات واضحة لتغيير "إصلاحي" يواجه تحديات تقاومه من داخل النظام نفسه في حديث الرئيس المنتخب حديثا حين يتحدث بقوله (نيتنا وإرادتنا هي إزالة العوائق؛ وأينما كانت. لدينا الصلاحيات، والأمر في متناول يدنا) وفي انتقاده للراهن الإيراني نفسه بقوله: (ليس من الصواب أن تكون هناك مجموعة من الأشخاص يقررون كل شيء من فوق)!
وحسب الشرق الأوسط فإن بزشكيان قد أجرى اول حواراته التلفزيونية قبل أسبوع وفي حواره الأول هذا تحدث عن أن بلاده بحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، لكي تتمكن حكومته من تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة، ليضيف في إشارة يجب ألا يتم تفويتها بقوله (هذا يعتمد على علاقاتنا بالخارج؛ بالعالم، بالجيران، وبالإيرانيين في الخارج)!
هناك نظرية أجدني ممن يلاحقونها تقول إن التغيير الإيراني من الداخل تم تفعيله بذكاء وعمق شديدين منذ زمن، وإن الإصلاحيين في إيران صار لهم مخالب قادرة على تمكينهم في التموضع داخل نظام الحكم في طهران.
فالرئيس الإصلاحي نفسه أتى في ظروف سبقت انتخابه بقليل كانت غاية في الالتباس، ظروف أزاحت "بقوة قدرية أو متعمدة" سلفه المتشدد ووزير خارجية لا يقل تشددا، وتزامن ذلك مع تصفيات "إقليمية" بأيدي خارجية لمتشددين من قيادات مؤثرة في الحرس الثوري الإيراني، السلطة الموازية لكل مؤسسات الدولة الرسمية في إيران.
طاقم الرئيس الجديد نفسه إشارات بحد ذاتها تدعم النظرية، فاختيار وزير الخارجية عباس عراقجي ومثله تعيين محمد جواد ظريف نائبا للرئيس هي إشارات مرسلة إلى العالم والإقليم بأن طهران تحاول فتح باب التفاوض والتفاعل والحوار وخفض التوترات.
وهذا كله، سيقوض مصالح قوى إقليمية "دولا وكيانات مستفيدة" ترى في هذا التغير في الاتجاه خطرا على كل مصالحها وحضورها.
ربما علينا أن نراقب ونتابع أكثر.. وللأسف فإن نوافذنا الإعلامية على إيران من الداخل قليلة وضيقة.

MENAFN04092024000072011014ID1108638391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث