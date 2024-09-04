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الاستعمار الاستيطاني.. مرة أخرى! (2-1)

9/4/2024 11:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عندما بدأت الجولة الأخيرة الوحشية من الهجوم العسكري الصهيوني على مخيمات ومدن الضفة الغربية، كان الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. وكما يُتوقع من أي زعيم في مثل هذه الظروف، قطع عباس زيارته وعاد إلى الضفة الغربية. لكن هذه العودة، التي كانت ينبغي أن تكون نقطة تحول في استجابة القيادة الفلسطينية للاعتداءات الجسيمة، لم تكن أكثر من خطوة رمزية خالية من أي تأثير عملي على أرض الواقع.
كان من الممكن أن يستغل الرئيس هذه العودة لإظهار قيادة حقيقية وفعالة في مواجهة الدرجة الخطيرة جدًا من العدوان الصهيوني. كان بإمكانه اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تشمل الإعلان عن قطع العلاقات الأمنية مع الكيان، أو الدعوة إلى مقاومة شعبية شاملة، أو حتى التوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لطلب حماية فورية للفلسطينيين. وكان بإمكانه اتخاذ الخطوة الضرورية، المؤلمة جدًا للكيان، المتمثلة في توحيد الصف الفلسطيني على برنامج نضالي تحرري لا يستبعد أي خيارات.
لم نرَ شيئًا من ذلك. واستمر فقط نفس النهج التقليدي للسلطة الفلسطينية، القائم على المراوغة والتردد في اتخاذ خطوات حاسمة. لم يكن هناك أي تغيير في الوضع على الأرض، واستمرت الهجمات الوحشية في الضفة بلا رادع. وأضافت العودة الطارئة فقط إلى خيبة أمل الشعب الفلسطيني في قيادته. وربما كان مكمن القلق لدى السلطة هو إلحاق المقاومين الفلسطينيين في الضفة أذى إضافيًا بالكيان مساندة لغزة، وهو ما تعتبره "استفزازًا" لا تريده أبدًا لسلطات الاستعمار.
‏يقدم الرئيس الفلسطيني نفسه دائمًا على أنه رجل سلام، ملتزم بحماية الشعب الفلسطيني. والطريقة لحماية الشعب الفلسطيني، حسب منظوره، هي اللا-مواجهة والهروب من الاشتباك. لكن هذا التصوير الذاتي ينطوي على مفارقة عميقة لدى مشاهدة إرثه السياسي. بدلاً من حماية الشعب الفلسطيني، جعلهم عباس فعليًا الضحايا الدائمين والوحيدين بين طرفي صراع مطوّل ومنهك، جُرِّدوا فيه بشكل منهجي من القدرة على الدفاع عن وجودهم الوطني التاريخي.‏
‏تحت قيادة عباس، تراجعت الشخصية الفلسطينية التحررية في الوحدة والقوة. وكان الانقسام بين فتح وحماس، الذي ترك غزة معزولة وفقيرة، هو المظهر الأكثر وضوحًا لهذا الانقسام. وبدلاً من تعزيز المصالحة وبناء جبهة متماسكة ضد الاحتلال، سمح عباس لهذا الانقسام بالتفاقم، في تقويض للقدرة الجماعية للشعب الفلسطيني على المقاومة.‏
‏تزامنت ولاية عباس مع توسع كبير في المستعمَرات في الضفة الغربية، وهو تطور قوض بشدة احتمال "حل الدولتين" الذي تقوم "السلطة" على أساسه. وعنى النمو المستمر للمستعمرات، إلى جانب ترسيخ الاحتلال وعربدة المستوطنين، أن استراتيجية عباس الدبلوماسية لم تكن غير فعالة فحسب، بل جاءت بنتائج عكسية. فقد أدى اعتماده على المفاوضات، على الرغم من رفض الكيان المعلن قيام دولة فلسطينية أو وقف التوسع الاستعماري، إلى منح مزيد من الوقت لمواصلة استعمار الأرض الفلسطينية براحة نسبية، وفرض "الحقائق على الأرض".‏
‏وبينما كان الضم الصهيوني الزاحف يتمدد بلا رحمة، لعبت إدارة عباس دورًا مُعلنًا (و"مقدسًا" بالنسبة لها) في تقويض المقاومة الفلسطينية. وكان التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع مخابرات الكيان، الذي يُنتقد على نطاق واسع باعتباره شكلاً من أشكال التعاون، ضارًا بشكل خاص. ولم يُقتصر ضرر هذه السياسة على إضعاف معنويات الشعب الفلسطيني، وإنما أضرت أيضًا وبشدة بموقف القيادة وأفضت إلى تآكل مصداقيتها، حيث يعتبرها الكثيرون متواطئة في الاحتلال. والنتيجة هي تعميق الشعور باليأس وخيبة الأمل والسخط –والمزيد من القناعة الشعبية بحتمية المقاومة.
من حيث المبدأ، لا أحد يرفض خيار التخلص من الاستعمار بالطرق السلمية، إلا إذا كان مأفونًا ومهووسًا بالقتل والعنف. وثمة أمثلة تاريخية على النضال السلمي ضد الاستعمارات، ربما يكون أبرزها نموذج غاندي في الهند. وكانت وسائل غاندي النضالية تقوم على مقاطعة المنتجات البريطانية والامتناع عن العمل في المؤسسات الحكومية الاستعمارية، مما ألحق أضرارًا اقتصادية وسياسية بالاستعمار البريطاني وأثار التعاطف الدولي مع قضية الهند، ودفع البريطانيين إلى إعادة النظر في سياساتهم والتفاوض على استقلال الهند في نهاية المطاف.
لكنّ نماذج النضالات السلمية مصممة لمناهضة الاستعمارات التقليدية، وليس استعمارًا استيطانيًا -إحلاليًا. وسوف يحتاج كل المدافعين عن الطرق السلمية فقط كوسيلة وحيدة ممكنة للتحرر الفلسطيني إلى مراجعة تعريف وغايات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لإدراك عبثية هذه الفكرة. وفي تجربة "السلام" الفلسطينية منذ "أوسلو" إجابة عملية على هذا الطرح في شكل التطورات السلبية للغاية على قضية التحرر الفلسطيني خلال هذه الفترة. وكان الأولى بالقيادة الفلسطينية، دون غيرها، التعلُّم بكثافة عن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، ولو أنها ليست في حاجة إلى القراءة وهي التي تتعامل معه يوميًا. وسوف يستعرض الجزء الثاني من هذا المقال، مرة أخرى، طبيعة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، والخيارات المؤلمة، غير الطوعية، التي يدفع الشعب الفلسطيني إليها، والتي تجنب المواجهة ليس واحدًا منها.

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