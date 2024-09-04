((ديماند للتطوير العقارى)) تطرح مشروعاً باستثمارات 800 مليون جنيه بالشيخ زايد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ديماند للتطوير العقارى طرح مشروع جديد بمدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه بإجمالى مبيعات مستهدفة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وقال اندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى، إنَّ المشروع الجديد بنشاط إدارى تجارى وسيقام على مساحة 6 آلاف متر، ويحتوى على 120 وحدة بمساحات تبدأ من 50 متراً مربعاً حتى 150 متراً مربعاً، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات، وتحديداً سوف يكون خلال الشهر المقبل.
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وأضاف ((ميخائيل)) لـ((البورصة))، أن ذلك سيكون المشروع السادس للشركة بمنطقة الشيخ زايد استكمالاً لسلسلة مشروعاتها بتلك المنطقة، لافتاً إلى أن كل مشروعات الشركة بنشاط تجارى إدارى.
وأوضح أن منطقة الشيخ زايد تتمتع بحجم طلب مرتفع على شراء العقارات؛ نظراً إلى تميزها بالعديد من الخدمات، ومنها خدمات أساسية وأخرى ترفيهية، فضلاً عن موقعها المتميز غرب القاهرة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 800 مليون جنيه، مقابل 450 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 200 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وقال إن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من حجم مبيعات الشركة، مشيراً إلى أن منطقة الشيخ زايد تعتبر من أكثر المناطق جذباً للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.
وأوضح أن ((ديماند للتطوير العقارى)) تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تصل إلى نحو 50 ألف متر مربع بقيمة استثمارية مليار جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، لافتاً إلى أن كل الأراضى التى تمتلكها الشركة تقع بمنطقة الشيخ زايد.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات الإدارية والتجارية بالمدينة ارتفعت بنحو 60% عن العام الماضى؛ نظراً إلى حجم الطلب المرتفع، لافتاً إلى أن سعر المتر المربع يتراوح ما بين 150 ألف جنيه و300 ألف جنيه على حسب طبيعة الموقع.
وتوقع أن يكون هناك زيادة فى حجم الطلب على شراء العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى؛ بسبب رغبة شريحة كبيرة من العملاء فى تسريع عمليات الشراء تخوفاً من ارتفاعات جديدة فى الأسعار مع بداية العام المقبل.
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