((ديماند للتطوير العقارى)) تطرح مشروعاً باستثمارات 800 مليون جنيه بالشيخ زايد

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ديماند للتطوير العقارى طرح مشروع جديد بمدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه بإجمالى مبيعات مستهدفة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وقال اندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى، إنَّ المشروع الجديد بنشاط إدارى تجارى وسيقام على مساحة 6 آلاف متر، ويحتوى على 120 وحدة بمساحات تبدأ من 50 متراً مربعاً حتى 150 متراً مربعاً، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات، وتحديداً سوف يكون خلال الشهر المقبل.

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وأضاف ((ميخائيل)) لـ((البورصة))، أن ذلك سيكون المشروع السادس للشركة بمنطقة الشيخ زايد استكمالاً لسلسلة مشروعاتها بتلك المنطقة، لافتاً إلى أن كل مشروعات الشركة بنشاط تجارى إدارى.

وأوضح أن منطقة الشيخ زايد تتمتع بحجم طلب مرتفع على شراء العقارات؛ نظراً إلى تميزها بالعديد من الخدمات، ومنها خدمات أساسية وأخرى ترفيهية، فضلاً عن موقعها المتميز غرب القاهرة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 800 مليون جنيه، مقابل 450 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 200 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وقال إن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من حجم مبيعات الشركة، مشيراً إلى أن منطقة الشيخ زايد تعتبر من أكثر المناطق جذباً للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.

وأوضح أن ((ديماند للتطوير العقارى)) تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تصل إلى نحو 50 ألف متر مربع بقيمة استثمارية مليار جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، لافتاً إلى أن كل الأراضى التى تمتلكها الشركة تقع بمنطقة الشيخ زايد.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات الإدارية والتجارية بالمدينة ارتفعت بنحو 60% عن العام الماضى؛ نظراً إلى حجم الطلب المرتفع، لافتاً إلى أن سعر المتر المربع يتراوح ما بين 150 ألف جنيه و300 ألف جنيه على حسب طبيعة الموقع.

وتوقع أن يكون هناك زيادة فى حجم الطلب على شراء العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى؛ بسبب رغبة شريحة كبيرة من العملاء فى تسريع عمليات الشراء تخوفاً من ارتفاعات جديدة فى الأسعار مع بداية العام المقبل.