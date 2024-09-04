ماكرو جروب تستهدف بدء التصدير للإمارات بالربع الأخير من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بدء التصدير للسوق الإماراتي وفتح قاعدة من الموردين بحلول الربع الرابع من العام الجاري، بحسب مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.
وأكدت المصادر، أن الشركة تتبنى خطة لزيادة صادراتها، بعدما اخترقت السوق السعودى والسوق الصومالى خلال الفترة الأخيرة، كما تسعى لزيادة حصتها السوقية من السوق المحلي.
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وكشفت الشركة، أن مبيعاتها تراجعت خلال النصف الأول نتيجة لإعادة الهيكلة والتحديثات بالشركة بنهاية 2023، موضحة أن الشركة تتعافى منها فى الوقت الحالى مما سينعكس إيجابياً على نتائج أعمال الشركة ومبيعاتها خلال الربع الثالث.
وسجلت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال” خسائر وصلت إلى 88.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 29.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 155.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 337.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وأشارت بحوث شركة أسطول فى تقرير لها إلى أن“ماكرو” تكبدت خسائر تشغيلية قدرها 64 مليون جنيه مقابل ربح 70 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وتشمل العوامل المساهمة زيادة خسائر الائتمان المتوقعة إلى 35 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10%.
وأضاف أن التكاليف والمصروفات قد انخفضت بسبب نقص نفقات الموظفين بنسبة 11%، وانخفاض تكاليف المواد الخام بنسبة 46%، وانخفاض بنسبة 64% فى نفقات الإعلان والترويج.
وسجلت الشركة صافي مصاريف تمويلية قدرها 25 مليون جنيه مقابل 31 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 80% في مصاريف الفوائد لتصل إلى 18 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة للمساهمين 88.8 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
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