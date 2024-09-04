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ماكرو جروب تستهدف بدء التصدير للإمارات بالربع الأخير من 2024

9/4/2024 11:46:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بدء التصدير للسوق الإماراتي وفتح قاعدة من الموردين بحلول الربع الرابع من العام الجاري، بحسب مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.

وأكدت المصادر، أن الشركة تتبنى خطة لزيادة صادراتها، بعدما اخترقت السوق السعودى والسوق الصومالى خلال الفترة الأخيرة، كما تسعى لزيادة حصتها السوقية من السوق المحلي.

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وكشفت الشركة، أن مبيعاتها تراجعت خلال النصف الأول نتيجة لإعادة الهيكلة والتحديثات بالشركة بنهاية 2023، موضحة أن الشركة تتعافى منها فى الوقت الحالى مما سينعكس إيجابياً على نتائج أعمال الشركة ومبيعاتها خلال الربع الثالث.

وسجلت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال” خسائر وصلت إلى 88.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 29.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 155.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 337.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وأشارت بحوث شركة أسطول فى تقرير لها إلى أن“ماكرو” تكبدت خسائر تشغيلية قدرها 64 مليون جنيه مقابل ربح 70 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وتشمل العوامل المساهمة زيادة خسائر الائتمان المتوقعة إلى 35 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10%.

وأضاف أن التكاليف والمصروفات قد انخفضت بسبب نقص نفقات الموظفين بنسبة 11%، وانخفاض تكاليف المواد الخام بنسبة 46%، وانخفاض بنسبة 64% فى نفقات الإعلان والترويج.

وسجلت الشركة صافي مصاريف تمويلية قدرها 25 مليون جنيه مقابل 31 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 80% في مصاريف الفوائد لتصل إلى 18 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة للمساهمين 88.8 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

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