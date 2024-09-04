((الكهرباء)) تبدأ خطوات التشغيل التجارى لمحطات طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاوات

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت وزارة الكهرباء خطوات للتشغيل التجارى لمحطات طاقة متجددة بقدرات نحو 2 جيجاوات، وتشمل الطاقات التى سيتم تشغيلها طاقات رياح بقدرة 500 ميجاوات، ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، بحسب وثيقة اطلعت عليها ((البورصة)).

وقالت الوثيقة، إنه يجرى توقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة بقدرة 700 ميجاوات من محطات الرياح، و2800 ميجاوات من المصادر المائية، وأشارت إلى أن إجمالى القدرات المتجددة من محطات الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، التى تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارٍ التعاقد عليها حتى 2035 يصل إلى 10 جيجاوات.

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وذكرت أنه فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2035، وقعت الوزارة عدة اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، والتى تتراوح مدتها بين 20 و25 عاماً لمحطات طاقة الرياح و25 عاما لمحطات الطاقة الشمسية، بإجمالى قدرات تصل إلى 2800 ميجاوات.

وقالت إن المشروعات التى تم تنفيذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل محطات طاقة الرياح بقدرة 1389 ميجاوات، ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة 183 ميجاوات.أفادت الوثيقة بأن المركز القومى للتحكم فى الطاقة، الذى ينظم ضخ الكهرباء وتوزيع الكهرباء، يتولى متابعة وتشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع سبعة مراكز تحكم إقليمية متخصصة فى شبكات الجهد العالى بقدرة 66 كيلو فولت، وذلك وفقاً لاقتصاديات التشغيل.

وتتبع هذه المنظومة أيضاً تحكمات محلية على مستوى شبكات التوزيع بجهد 22.11 كيلو فولت، كل منها مسئول عن مراقبة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية الواقعة فى النطاق التابع له.