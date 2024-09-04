((الكهرباء)) تبدأ خطوات التشغيل التجارى لمحطات طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت وزارة الكهرباء خطوات للتشغيل التجارى لمحطات طاقة متجددة بقدرات نحو 2 جيجاوات، وتشمل الطاقات التى سيتم تشغيلها طاقات رياح بقدرة 500 ميجاوات، ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، بحسب وثيقة اطلعت عليها ((البورصة)).
وقالت الوثيقة، إنه يجرى توقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة بقدرة 700 ميجاوات من محطات الرياح، و2800 ميجاوات من المصادر المائية، وأشارت إلى أن إجمالى القدرات المتجددة من محطات الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، التى تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارٍ التعاقد عليها حتى 2035 يصل إلى 10 جيجاوات.
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وذكرت أنه فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2035، وقعت الوزارة عدة اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، والتى تتراوح مدتها بين 20 و25 عاماً لمحطات طاقة الرياح و25 عاما لمحطات الطاقة الشمسية، بإجمالى قدرات تصل إلى 2800 ميجاوات.
وقالت إن المشروعات التى تم تنفيذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل محطات طاقة الرياح بقدرة 1389 ميجاوات، ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة 183 ميجاوات.أفادت الوثيقة بأن المركز القومى للتحكم فى الطاقة، الذى ينظم ضخ الكهرباء وتوزيع الكهرباء، يتولى متابعة وتشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع سبعة مراكز تحكم إقليمية متخصصة فى شبكات الجهد العالى بقدرة 66 كيلو فولت، وذلك وفقاً لاقتصاديات التشغيل.
وتتبع هذه المنظومة أيضاً تحكمات محلية على مستوى شبكات التوزيع بجهد 22.11 كيلو فولت، كل منها مسئول عن مراقبة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية الواقعة فى النطاق التابع له.
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