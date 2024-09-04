مصر تسدد 633 مليون دولار لصندوق النقد الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مصر سداد 3 دفعات بقيمة 633 مليون دولار لصندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالى، بخلاف نحو 940 مليون دولار سددتها الشهر الماضى، من القروض التى حصلت عليها من الصندوق خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.

وخلال نوفمبر وديسمبر المقبلين ستسدد مصر للصندوق نحو 1.745 مليار دولار، قبل أن تسدد نحو 5.46 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.81 مليار دولار فى 2026، بحسب صندوق النقد الدولى.

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كانت مصر قد أبرمت 3 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 حصلت بموجبها على نحو 20 مليار دولار من الصندوق، تضمنت تمويلات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، ونحو 8 مليارات دولار للاستجابة لفيروس كورونا.

فى المقابل من المتوقع أن تحصل نحو 1.3 مليار دولار فى الربع الأخير من العام كدفعة من اتفاق التسهيل الممدد الحالى البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذى توصل إليه الطرفان العام الماضى، بخلاف 1.2 مليار دولار من اتفاق الصلابة والمرونة الذى بدأت المناقشات حوله خلال المراجعة الثالثة، وكانت قد حصلت على 820 مليون دولار الشهر الماضى بعد إقرار المجلس التنفيذى للصندوق للمراجعة الثالثة.

وتسعى مصر لخفض الدين الخارجى على المديين المتوسط والطويل، بحسب ما قاله مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وستعلن وزارة المالية خلال الشهر الحالى عن أرقام مفصلة حول التراجع فى الدين الخارجى لمصر وخطة خفضه على المديين الطويل والمتوسط.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يسجل الدين الحكومى الخارجى للناتج المحلى بنهاية يونيو الماضى 27.1% مقابل تقديرات سابقة بنحو 22.3%، ودفع ذلك تقديرات الدين لإجمالى الناتج المحلى للارتفاع إلى 91% مقابل 89.6%.

وتسعى مصر لعقد اتفاقية مع السعودية لتشجيع الاستثمارات تتيح تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار إلى استثمارات، بما يؤدى لخفض جديد فى الدين الخارجى على غرار التراجع البالغ 14 مليار دولار فى أول 5 أشهر من العام ليصل إلى 153.86 مليار دولار بدعم من تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات ضمن اتفاق رأس الحكمة.

وبعد تحسن آفاق التمويل فى مصر تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية دون 7% للعقود أجل 5 سنوات بعدما تجاوزت 13%.

كتبت- أمانى رضوان ومحمود الحسينى