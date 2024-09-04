السلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لعام 2025/2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و ١٠ آلاف طن زيت عباد خام

وقالت هيئة السلع التموينية ، في بيان لها اليوم / الأربعاء/، إن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن ،وفترة وصول من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2024 ، و/أو من 10 إلى 25 ديسمبر 2024

موضوعاتالتموين يؤكد ضرورة التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب خام “التموين” تبحث فرص التعاون مع جمعية مستثمرى العاشر

وأضافت أن أسعار العروض تقدم C&F على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، وتكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا)

وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها ، تسليم من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2024 ، وجلسة فض المظاريف والبت يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية

وتابعت“باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الادارية.

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