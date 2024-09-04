السلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لعام 2025/2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و ١٠ آلاف طن زيت عباد خام
وقالت هيئة السلع التموينية ، في بيان لها اليوم / الأربعاء/، إن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن ،وفترة وصول من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2024 ، و/أو من 10 إلى 25 ديسمبر 2024
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وأضافت أن أسعار العروض تقدم C&F على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، وتكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا)
وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها ، تسليم من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2024 ، وجلسة فض المظاريف والبت يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية
وتابعت“باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الادارية.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108638366
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