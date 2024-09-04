منظمات مصرية تتأهب لحصد نتائج زيارة السيسى لتركيا

MENAFN - Al-Borsa News) يتأهب عدد من منظمات الأعمال المصرية لزيارة تركيا قبل نهاية العام الجارى، لحصد نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى إلى الجمهورية التركية، أمس الأربعاء.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية بصدد تنظيم زيارة إلى تركيا قبل نهاية العام الجارى، للتواصل مع المستثمرين الأتراك الذين يرسلون خطابات إلى الجمعية بغرض معرفة الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري.

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وأضاف لـ“البورصة”، أن مستثمرين أتراك كانوا ينتظرون زيارة الرئيس المصرى لتحديد مواقفهم من الاستثمار فى مصر، لذا يمكن أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا فى دخول الاستثمارات التركية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن مصر شهدت مؤخرًا دخول عدد من كبريات الشركات التركية العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلى السوق المصرى، ومن المتوقع دخول المزيد من الشركات بقطاع الأغذية أيضًا.

وقالت مصادر لـ“البورصة”، إن جهات حكومية خاطبت مستثمرين ومنظمات أعمال لتكثيف الترويج للاستثمارات المصرية فى تركيا من خلال تنظيم مؤتمرات ولقاءات مع منظمات الأعمال التركية، بعد زيارة الرئيس السيسى، والتى مهدت الطريق لدخول الشركات المصرية.

تابعت المصادر: ((تواصلنا مع مستثمرين يتعاملون مع الجانب التركى من خلال استيراد سلع ومستلزمات إنتاج أو يمتلكون استثمارات فى أنقرة لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادى دعمًا للاقتصاد المصري)).

اللمعي: نستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة 700 مليون دولار للقطاع الصناعي

قال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن وفدًا كبيرًا يضم عددًا من الشركات المصرية يستعد لزيارة تركيا بنهاية الشهر الجارى لبحث فرص زيادة التبادل التجارى ودعم حركة الاستثمار بين البلدين.

وأوضح أن الدولة تستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة 700 مليون دولار فى القطاع الصناعى خلال العام الجارى، ودخلت مؤخرًا السوق شركات تعمل فى قطاعات الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، ومن المتوقع دخول المزيد فى قطاعات مختلفة.

وتسعى تركيا إلى زيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار بدلاً من 6 مليارات حاليًا، وفقًا للمعى.

وأشار إلى أن مصر استقبلت العديد من الطلبات الاستثمارية من مصانع تركية للتوسع فى مصر، وأن الحكومة تدعم أى شركات أجنبية ترغب فى إقامة نشاط لها فى مصر.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات مع الجانب التركى إلى مستويات أكبر فى ظل توجه الدولة لزيادة حصة القطاع الخاص الأجنبى والمحلى من فرص الاستثمار المطروحة.

شلبي: نسعى لجذب استثمارات تركية بقطاع النقل البحرى فى منطقة البحر الأحمر

قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن قطاع النقل البحرى يتأهب لاستقبال استثمارات تركية فى منطقة البحر الأحمر لخدمة الشركات التركية العاملة فى السوق المصرى والتى تصدر إنتاجها إلى شرق أفريقيا والأردن.

وأوضح أن تركيا تمتلك أسطولًا بحريًا كبيرًا، وتقوم من خلاله بنشر تجارتها فى أنحاء العالم.

قال المهندس أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخط الملاحى التركى المصرى“أركاس” يضم نحو 30 سفينة، وفى حال زيادة التبادل التجارى مع مصر سيرتفع عدد السفن لهذا الخط إلى مستويات كبيرة.

وأضاف أن الجانب التركى يستهدف زيادة الخطوط الملاحية فى الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة أن البلدين بصدد تفعيل استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بينهما.

وأوضح أن الدولة تحتاج الجانب التركى فى قطاع الملابس والمنسوجات أكثر من قطاع النقل البحرى، خاصة أن قدراتهم وخبراتهم فى إدارة وتشغيل الموانئ البحرية متعددة الأغراض محدودة، وفق قوله.

قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أهم مستهدفات الزيارة هو زيادة نشاط التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية.

وتوقع أن تساهم الزيارة فى نمو حجم الاستثمارات المصرية فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، موضحًا أن تركيا تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر إلى مستويات تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا.

قال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن التوقع بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة يعتمد على عدة محاور، أبرزها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، والاستقرار الاقتصادى بما يشمل استقرار سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام.

وأشار عبدالنبى إلى أن تركيا من الدول المهمة بالنسبة لمصر، ونمو التبادل التجارى سيسهم فى تحسين ميزان المدفوعات، خصوصًا أن الاستثمارات التركية ستندرج ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبشأن اقتراب مصر وتركيا من استخدام عملتيهما الوطنية فى التبادل التجارى بينهما، قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى، إن التبادل التجارى بالعملات المحلية اتجاه تتخذه الأسواق الناشئة للخروج من تأثير هيمنة الدولار عليها، وتسعى لتنويع مصادر المدفوعات الخاصة بتجارتها بعيدا عن الدولار، وتزايد اتجاه الأسواق الناشئة لهذا الأمر مؤخرًا مع تشكيل التجمع الاقتصادى“بريكس”.

وأضافت بدير أن اعتماد الأسواق الناشئة على عملاتها المحلية يحميها من التطورات السلبية التى تطول الدولار الأمريكى سواء بسبب مؤثرات اقتصادية أو سياسية، وبعض الدول الكبرى اتجهت لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تسهل التبادل التجارى بعملاتهم المحلية.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتوسيع تواجد مصر داخل أسواقها التصديرية من خلال تنويع المنتجات المُصدرة وعدم التركيز على سلعة او سلعتين وإزالة الحواجز الجمركية أمام الصادرات المصرية، لأن اتزان المعاملات التجارية بين مصر وشركائها يحميها من الآثار السلبية التى قد تنشئ عن ميل كفة الميزان التجارى لصالح دولة عن الأخرى.

وتراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 18.9% على أساس سنوى خلال النصف الأول من 2024، وسجل 3 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

كتب_ فارس ربعى وآية البعل وفاطمة أسامة ومحمود الحسينى