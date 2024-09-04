شركات المحمول تجرى تغييراً فى فئات كروت الشحن

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت مصادر من قطاع الاتصالات ، أن تكون هناك زيادة فى أسعار كروت الشحن لخدمات الهاتف المحمول فى مصر.
وقالت المصادر التى تحدثت معها“البورصة”، إن ما حدث هو طرح فئات جديدة تتناسب مع احتياجات المستخدمين مع الإبقاء على فئات الكروت الحالية دون تغيير، وأضافت أن أسعار باقات الإنترنت كما هى، ولم يحدث أى زيادة بها.
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وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة أخبار عن حدوث زيادات فى أسعار خدمات المحمول، وهو ما نفته المصادر.
وتعمل فى مصر 4 شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هى أورانج مصر التابعة لمجموعة“أورانج” الفرنسية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة“فودافون” البريطانية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات الإماراتية”، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات .
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة فى يوليو الماضى فقد بلغ اجمالى مشتركى الهاتف المحمول فى مصر نحو 110.4 مليون مشترك مقارنة بـ 103.6 مليون مشترك فى الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل انتشار بلغ 101.9% بالمقارنة بـ 97.3% فى 2023.
وبلغ معدل النمو الشهرى لمشتركى المحمول 0.4%و 6.5% سنويًا، فى المقابل بلغت كثافة انتشار الإنترنت 72.2% طبقاً لمسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2022-2023.
فى حين بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022-2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.
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