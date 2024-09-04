معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 400 ألف برميل.
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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.4% أو 1.05 دولار إلى 72.70 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.14 دولار إلى 69.2 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108638363
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