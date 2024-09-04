معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 400 ألف برميل.

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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.4% أو 1.05 دولار إلى 72.70 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.14 دولار إلى 69.2 دولار للبرميل.

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