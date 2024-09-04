التموين تبحث فرص التعاون مع جمعية مستثمرى العاشر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث شريف فاروق التموين، مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، فرص التعاون المشترك، وجذب مزيد من الاستثمارات، وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص.

‎وأكد وزير التموين، توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية.

موضوعاتالسلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي وزير التموين يؤكد ضرورة التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب خام

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة لمناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية على مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في كافة القطاعات.

ووجه بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة، والمخابز.