التموين تبحث فرص التعاون مع جمعية مستثمرى العاشر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث شريف فاروق وزير
التموين، مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، فرص التعاون المشترك، وجذب مزيد من الاستثمارات، وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير التموين، توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية.
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وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة لمناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية على مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في كافة القطاعات.
ووجه بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة، والمخابز.
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