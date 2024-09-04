السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب خام

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية ، في بيان اليوم /الأربعاء/، إن فترات وصول خلال الفترة من 15 – 31 ديسمبر 2024 ، و/أو من 1 – 15 يناير 2025 ، و/أو من 16 – 31 يناير 2025 , وذلك بالسداد : At Sight ، وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي .
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وأضافت أن جلسة فض المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية. يليها جلسة البت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأوضحت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108638353
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