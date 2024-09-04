السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب خام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية ، في بيان اليوم /الأربعاء/، إن فترات وصول خلال الفترة من 15 – 31 ديسمبر 2024 ، و/أو من 1 – 15 يناير 2025 ، و/أو من 16 – 31 يناير 2025 , وذلك بالسداد : At Sight ، وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي .

موضوعاتالسلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي وزير التموين يؤكد ضرورة التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي “التموين” تبحث فرص التعاون مع جمعية مستثمرى العاشر

وأضافت أن جلسة فض المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية. يليها جلسة البت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأوضحت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.





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