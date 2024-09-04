وزير التموين يؤكد ضرورة التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي

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- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتو رشريف فاروق، على دعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات، وأهمية التعاون المشترك في ملف صناعة الحبوب ومنتجاتها مع غرفة صناعة الحبوب؛ لما له من أهمية كبيرة تمس المواطن المصري بصورة مباشرة.
كما أكد الوزير – خلال لقائه مع أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة اليوم /الأربعاء/ – أهمية العمل على التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي منها، والعمل على توطين صناعة الصوامع، إضافة إلى بناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع المطاحن، وصناعة المكرونة وغيرها، واهمية مشاركة غرفة صناعة الحبوب وشعبها المتخصصة في المعارض السلعية الدائمة والتي ستقام في المحافظات وتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة.
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وبحث وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال اللقاء – مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة، فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص بمجال صناعة الحبوب.
كما ناقش الوزير، التعاون القائم بالفعل في مجال الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الارز في الأسواق
كما ناقش التعاون القائم بالفعل في مجال الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الارز في الأسواق
وحرص فاروق – خلال الاجتماع – على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة، حيث تم مناقشة آليات وسبل تطوير العمل وزيادة التعاون وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قدم رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة الشكر لوزير التموين على الزيارة، مؤكدين أن أعضاء الغرفة يدعمون – بكل قوة – جهود مؤسسات الدولة؛ لتوفير السلع الأساسية ومنها المكرونة والدقيق بأفضل جودة يستحقها المستهلك، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الحكومة في توفير جميع السلع الأساسية والمساهمة في خفض أسعارها.
حضر اللقاء: وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، و ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة، ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
يأتي اللقاء في اطار الزيارات الدورية التي يقوم بها وزير التموين والتجارة الداخلية لكل الجهات والهيئات ذات الصلة بملفات عمل الوزارة.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108638352
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