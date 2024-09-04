وزير التموين يؤكد ضرورة التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتو رشريف فاروق، على دعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات، وأهمية التعاون المشترك في ملف صناعة الحبوب ومنتجاتها مع غرفة صناعة الحبوب؛ لما له من أهمية كبيرة تمس المواطن المصري بصورة مباشرة.

كما أكد الوزير – خلال لقائه مع أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة اليوم /الأربعاء/ – أهمية العمل على التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي منها، والعمل على توطين صناعة الصوامع، إضافة إلى بناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع المطاحن، وصناعة المكرونة وغيرها، واهمية مشاركة غرفة صناعة الحبوب وشعبها المتخصصة في المعارض السلعية الدائمة والتي ستقام في المحافظات وتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة.

موضوعاتالسلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب خام “التموين” تبحث فرص التعاون مع جمعية مستثمرى العاشر

وبحث وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال اللقاء – مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة، فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص بمجال صناعة الحبوب.

كما ناقش الوزير، التعاون القائم بالفعل في مجال الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الارز في الأسواق

كما ناقش التعاون القائم بالفعل في مجال الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الارز في الأسواق

وحرص فاروق – خلال الاجتماع – على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة، حيث تم مناقشة آليات وسبل تطوير العمل وزيادة التعاون وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، قدم رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة الشكر لوزير التموين على الزيارة، مؤكدين أن أعضاء الغرفة يدعمون – بكل قوة – جهود مؤسسات الدولة؛ لتوفير السلع الأساسية ومنها المكرونة والدقيق بأفضل جودة يستحقها المستهلك، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الحكومة في توفير جميع السلع الأساسية والمساهمة في خفض أسعارها.

حضر اللقاء: وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، و ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة، ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

يأتي اللقاء في اطار الزيارات الدورية التي يقوم بها وزير التموين والتجارة الداخلية لكل الجهات والهيئات ذات الصلة بملفات عمل الوزارة.

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