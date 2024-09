مباحثات الإمارات والميركوسور تمضي قدماً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية المرسلة إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA, فإن المباحثات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة المر وسور بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تمضي قدماً. فخلال اجتماع وزراء خارجية التكتل الذي عقد في عاصمة الأوروغواي مونتفيديو يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 2 أيلول/ سبتمبر 2024, فقد تم توسيع المباحثات مع هذا البلد العربي. ووفقاً للخارجية البرازيلية:” بحثت الاتفاقية في الإطار الموسع لجدول أعمال الكتلة خارج المنطقة”.

وقالت الوزارة:“من وجهة النظر البرازيلية, إن المباحثات مع الإمارات العربية المتحدة والتي تمضي قُدُماً منذ ان تم الإعلان عنها وإطلاقها في شهر نيسان/أبريل الماضي، قد أحرزت تقدماً مرضياً بين المفاوضين من كلا الجانبين”. وبالتالي أفادت الوزارة بان دول مجموعة المركوسور والإمارات العربية المتحدة قد وافقن على اختصاصات الاتفاقية في شهر تموز/يوليو الماضي، خلال اجتماع سبق قمة مجموعة المركوسور التي عقدت في اسونسيون عاصمة الباراغواي.

وفي تلك الفترة، كانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت عن انتهاء من الجولة الأولى من المباحثات ودراسة المحتوى الذي قد يتحول إلى اتفاقية، وإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تشمل المعاهدة، من بين مواضيع أخرى، السلع والخدمات وقواعد المنشأ والحواجز التقنية وتدابير الصحة النباتية والصحية، فضلاً عن الملكية الفكرية. حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال اجتماع مجموعة العشرين G20 في مدينة ريو دي جانيررو البرازيلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر نهاية هذا العام.

وزراء خارجية دول مجموعة مركوسور

وحول لقاء وزراء الخارجية، نشرت وزارة الخارجية البرازيلية على صفحتها على منصة Blue Sky, بأن رئاسة الاوروغواي المؤقتة للمجموعة قد عرضت أولوياتها متضمنة اقتراحات لتعزيز الكتلة كمنصة فعالة للاندماج الدولي، وأنه قد تم بحث أعمال لتعزيز التجارة المستدامة، تماماً كالمباحثات التي يجريها تكتل المركوسور مع الشركاء الدوليين. كما قالت الوزارة، بأن هذا الاجتماع كان هو الاول للمجموعة بحضور بوليفيا كبلد عضو جديد. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قد شارك في هذا الاجتماع.

