مباحثات الإمارات والميركوسور تمضي قدماً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لمعلومات وزارة الخارجية البرازيلية المرسلة إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA, فإن المباحثات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة المر وسور بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تمضي قدماً. فخلال اجتماع وزراء خارجية التكتل الذي عقد في عاصمة الأوروغواي مونتفيديو يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 2 أيلول/ سبتمبر 2024, فقد تم توسيع المباحثات مع هذا البلد العربي. ووفقاً للخارجية البرازيلية:” بحثت الاتفاقية في الإطار الموسع لجدول أعمال الكتلة خارج المنطقة”.

وقالت الوزارة:“من وجهة النظر البرازيلية, إن المباحثات مع الإمارات العربية المتحدة والتي تمضي قُدُماً منذ ان تم الإعلان عنها وإطلاقها في شهر نيسان/أبريل الماضي، قد أحرزت تقدماً مرضياً بين المفاوضين من كلا الجانبين”. وبالتالي أفادت الوزارة بان دول مجموعة المركوسور والإمارات العربية المتحدة قد وافقن على اختصاصات الاتفاقية في شهر تموز/يوليو الماضي، خلال اجتماع سبق قمة مجموعة المركوسور التي عقدت في اسونسيون عاصمة الباراغواي.

وفي تلك الفترة، كانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت عن انتهاء من الجولة الأولى من المباحثات ودراسة المحتوى الذي قد يتحول إلى اتفاقية، وإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تشمل المعاهدة، من بين مواضيع أخرى، السلع والخدمات وقواعد المنشأ والحواجز التقنية وتدابير الصحة النباتية والصحية، فضلاً عن الملكية الفكرية. حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال اجتماع مجموعة العشرين G20 في مدينة ريو دي جانيررو البرازيلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر نهاية هذا العام.

وزراء خارجية دول مجموعة مركوسور

وحول لقاء وزراء الخارجية، نشرت وزارة الخارجية البرازيلية على صفحتها على منصة Blue Sky, بأن رئاسة الاوروغواي المؤقتة للمجموعة قد عرضت أولوياتها متضمنة اقتراحات لتعزيز الكتلة كمنصة فعالة للاندماج الدولي، وأنه قد تم بحث أعمال لتعزيز التجارة المستدامة، تماماً كالمباحثات التي يجريها تكتل المركوسور مع الشركاء الدوليين. كما قالت الوزارة، بأن هذا الاجتماع كان هو الاول للمجموعة بحضور بوليفيا كبلد عضو جديد. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قد شارك في هذا الاجتماع.

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وزارة الخارجية البرازيلية

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