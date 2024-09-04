مصادر لـالبورصة: لا زيادة فى أسعار كروت الشحن

MENAFN - Al-Borsa News) نفت مصادر من قطاع الاتصالات، أن تكون هناك زيادة فى أسعار كروت الشحن لخدمات الهاتف المحمول فى مصر.

وقالت المصادر التى تحدثت معها“البورصة”، إن ما حدث هو طرح فئات جديدة تتناسب مع احتياجات المستخدمين مع الإبقاء على فئات الكروت الحالية.

موضوعاتشركات“المحمول” تجرى تغييراً فى فئات“كروت الشحن” مصر تسدد 633 مليون دولار لصندوق النقد الشهر الجارى “إي آند مصر” تبدأ تصنيع“راوتر” محلي بالتعاون مع“المصرية لصناعات السيليكون”

أضافت أن أسعار باقات الإنترنت كما هى، ولم يحدث أى زيادة بها.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة أخبار عن حدوث زيادات فى أسعار خدمات المحمول، وهو ما نفته المصادر.

وتعمل فى مصر 4 شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هى أورانج مصر التابعة لمجموعة“أورانج” الفرنسية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة“فودافون” البريطانية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات الإماراتية”، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات .

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة فى يوليو الماضى؛ فقد بلغ إجمالى مشتركى الهاتف المحمول فى مصر نحو 110.4 مليون مشترك مقارنة بـ 103.6 مليون مشترك فى الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل انتشار بلغ 101.9% بالمقارنة بـ 97.3% فى 2023.

وبلغ معدل النمو الشهرى لمشتركى المحمول 0.4%، و6.5% سنويًا، فى المقابل بلغت كثافة انتشار الإنترنت 72.2% طبقاً لمسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2022-2023.

فى حين بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022-2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.