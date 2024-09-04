وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيرته الأسترالية - جريدة الوطن السعودية

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيرته الأسترالية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/4/2024 10:23:22 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة
خارجية أستراليا بيني وونغ.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيماً الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة.
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