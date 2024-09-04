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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيرته الأسترالية - جريدة الوطن السعودية

9/4/2024 10:23:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيماً الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة.

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