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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود

9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة لطيفه بنت عبدالعزيز آل سعود.
كما أدى الصلاة مع ولي العهد، عدد من الأمراء وابن وأحفاد الفقيدة.
وقد ووري جثمان الأميرة لطيفه بنت عبدالعزيز آل سعود الثرى في مقبرة العود بالرياض.

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