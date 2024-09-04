محافظ الطائف يلتقي العنقري - جريدة الوطن السعودية

محافظ الطائف يلتقي العنقري - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، بمقر المحافظة، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية معن العنقري والفريق المرافق له. واطلع خلال اللقاء على عمل الجمعيات التعاونية ومؤشرات النمو، وكذلك عدد الجمعيات التعاونية بالمحافظة، وسبل تطويرها.
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