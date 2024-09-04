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محافظ الطائف يلتقي العنقري - جريدة الوطن السعودية

9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، بمقر المحافظة، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية معن العنقري والفريق المرافق له. واطلع خلال اللقاء على عمل الجمعيات التعاونية ومؤشرات النمو، وكذلك عدد الجمعيات التعاونية بالمحافظة، وسبل تطويرها.

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