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اختتام منتدى الأسرة 2024 بمشاركة واسعة واستراتيجية واعدة

9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت أحدات النسخة السابعة من منتدى الأسرة 2024، والذي أقيم على مدى يومين تحت شعار "الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير" برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة واسعة من القادة وأصحاب القرار ونخبة الخبراء والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والأسري.
افتُتح المنتدى بتدشين استراتيجية الإرشاد الأسري، تلتها جلسة حوار أدارتها الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، وشارك فيها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير التعليم، حيث أوضح الراجحي إسهامات الاستراتيجية في مساعدة الأسر على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات المتسارعة.
من جانبه، أكّد معالي البنيان على أهمية التشارك بين الأسرة والمدرسة، مضيفًا أن الوزارة تعمل بحرصٍ كبير على تمكين الموجهين الطلابيين لضمان إيجاد بيئة تعليمية مثالية وجاذبة.
وتضمّن جدول أعمال المنتدى مشاركة سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام الدكتور عبد اللطيف العبداللطيف، ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الكريم العليان، وسعادة قائد مسار الخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور محمد بن نويفع الشاماني، الذين تناولت كلماتهم الأدوار الحيوية التي تقوم بها المنظومة الإعلامية والعدلية والاجتماعية لحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.
كما استضافت الجلسات الحوارية التي عقدت على مدى يومي المنتدى، نخبة من أصحاب القرار والخبراء والمتخصصين، وركزت على بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان بيئة أسرية مستقرة، كما ناقشت أهمية ضبط المفاهيم والممارسات المتعلقة بالإرشاد الأسري، وأثر خدمات الإرشاد على تماسك الأسرة.
وفي إطار أعمال المنتدى، عُقدت أربع ورش عمل متخصصة، استهدفت تطوير مهارات أفراد الأسر والمهتمين والممارسين في مجال الإرشاد الأسري، بتقديم منهجيات وأساليب عملية تناولت موضوعات متعددة، منها العلاج الروائي، والوالدية الفاعلة، وأفضل الممارسات المهنية للمرشد الأسري، بالإضافة إلى آليات التواصل الفعّال بين الزوجين.
شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم الأسرة واستقرارها، كما تم تسليم أول رخصة مهنية في مجال الإرشاد الأسري، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتأهيل الممارسين في هذا المجال الحيوي.
واختتمت أعمال المنتدى بحضور أكثر من 1200 زائر وزائرة للمعرض، وأكثر من 61 ألف تابعوا أحداث المنتدى، كما تم تقديم أكثر من 350 جلسة إرشاد أسري مجانية عبر المعرض المصاحب، الذي شاركت فيه 18 جهة مرخصة ومتخصصة في الإرشاد الأسري، شملت مجالات الاستشارات الاجتماعية والأسرية والزوجية، إلى جانب الاضطرابات السلوكية والنفسية، وتأهيل المقبلين على الزواج.
وبهذه المناسبة، قدّمت سعادة الدكتورة ميمونة آل خليل شكرها لجميع المشاركين في هذا الحدث، مؤكدة على الخطوة التي سيقوم بها مجلس شؤون الأسرة لتحويل التوصيات التي شهدها المنتدى إلى مُخرجات ملموسة تسهم في تعزيز تماسك الأسرة وإحكام استقرارها، مضيفةً دعوتها لجميع الجهات ذات العلاقة إلى مواصلة العمل على إثراء العلاقات الأسرية وبناء معالم إرشادها.

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