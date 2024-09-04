سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12128.14 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 52.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12128.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 446 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وأنابيب السعودية، وزجاج، والوطنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاستثمار ريت، والأهلي ريت1 ، ومدينة المعرفة، وأمريكانا، وأملاك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.00% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والدريس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 98.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25946.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 3606 صفقات.
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