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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12128.14 نقطة

9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 52.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12128.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 446 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وأنابيب السعودية، وزجاج، والوطنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاستثمار ريت، والأهلي ريت1 ، ومدينة المعرفة، وأمريكانا، وأملاك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.00% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والدريس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 98.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25946.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 3606 صفقات.

MENAFN04092024000089011017ID1108638238

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