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بدعوة من أرامكو.. وفد إعلامي يزور مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعوة من قسم العلاقات الإعلامية بأرامكو السعودية، زار عدد من الإعلاميين مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد بالتعاون مع جمعية النحالين برجال ألمع.
وبدأت الزيارة باستقبال الوفد في مركز الأعمال بجامعة الملك خالد بحضور الدكتور حامد آل غرامة مدير مركز أبحاث النحل ورئيس جمعية النحالين برجال ألمع علي الحياني وعدد من أعضاء الجمعية ومن جمعية البر بمركز الحريضة.
وألقى علي الحياني رئيس جمعية النحالين برجال ألمع، كلمة رحب فيها بالجميع وشكر أرامكو السعودية على دعم وتشجيع النحالين برجال ألمع، قائلا إن للشركة مبادرات وطنية كبيرة، مشيرا إلى التعاون مع جامعة الملك خالد. كما تحدث عن دور جمعية النحالين في تدريب وتطوير عدد من الشباب والشابات في مجال تربية النحل، فضلا عن استفادة كثير من الأسر من منتجات النحل في صناعات تحويلية.
كما ألقى الدكتور حامد آل غرامة رئيس مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد كلمة أوضح فيها أعمال المركز وتركيزه على جودة العسل كمنتج وطني.
كما ألقى مدير مركز معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة كلمة ترحيبية وعرف بأعمال المعهد.
بعدها قام الجميع بجولة على معمل إنتاج العسل في جامعة الملك خالد ومعمل معالجة أمراض النحل وإنتاج الملكات، واستمعوا إلى تجارب عدد من المستفيدين من تربية النحل ومن التدريب في جمعية البر بالحريضة وتوجيه جمعية النحالين برجال ألمع.
بعدها زار الإعلاميون منحل جمعية النحالين برجال ألمع في مركز المسقي القريب من جامعة الملك خالد الذي يضم أكثر من 1500 خلية نحل، حيث اطلع الوفد على طريقة استخراج العسل والتعامل مع النحل، وطريقة تهجين ملكات النحل.
وشكر علي الحياني رئيس جمعية النحالين وأعضاء الجمعية أرامكو السعودية والإعلاميين على هذه الزيارة وتشجيع مربي النحل.

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