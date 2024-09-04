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أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.
ونقل الأمير تركي لأمير الكويت، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، فيما حمّل أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد السليم، بينما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.

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