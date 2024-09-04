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حاكم مصرف لبنان السابق متهم باختلاس 42 مليون دولار

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت السلطات اللبنانية اتهامات لمحافظ مصرفها المركزي السابق رياض سلامة (73 عاما) باختلاس 42 مليون دولار، بعد يوم من احتجازه إثر استجوابه من قبل النائب العام التمييزي اللبناني بشأن عدة جرائم مالية مزعومة. بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين قضائيين. وأضاف المسؤولون أن قضيته أحيلت إلى قاضي التحقيق.
وأنهى سلامة فترة ولايته، التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي، قبل عام، في ظل تحقيقات عدة دول أوروبية في مزاعم بارتكاب جرائم مالية. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
نفي التهم
وينفي سلامة منذ سنوات الاتهامات بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع، ويصر على أن ثروته جاءت من ممتلكات ورثها واستثمارات وعمله السابق كمصرفي استثماري في ميريل لينش.
وخلال التحقيق الذي استمر لساعات، سُئل سلامة عن قضية رئيسية تتعلق باستئجار شركة للتلاعب بالبيانات وإخفاء النزيف المالي في لبنان.
وبحسب مسؤولين قضائيين آخرين، يبدو أن سلامة استعان بالشركة المسماة ((أوبتيموم)) للمساعدة في تسهيل اختلاس الأموال من البنك المركزي من خلال حسابات أخرى، والتي وصلت في نهاية المطاف إلى حسابه الخاص.
وأضاف المسؤولان، أن وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي قدمت كشوفات بنكية ووثائق مالية إلى النيابة العامة.
وقال البنك المركزي لوكالة أسوشيتد برس إنه ليس لديه تعليق.
قضايا أخرى
ويواجه سلامة أيضًا العديد من القضايا الأخرى ضده، محليًا ودوليًا. وتجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أيضًا تحقيقات مع سلامة ومساعدين مقربين منه بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل 330 مليون دولار.
وانتقد سلامة التحقيق الأوروبي، وقال إنه جزء من حملة إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله كبش فداء.
في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة وشركائه المقربين، وأصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحقه، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه للتسليم.
ولم يعين لبنان محافظا جديدا للبنك المركزي، لكن نائبه وسيم منصوري عُيِّن قائما بأعمال المحافظ. كما أن البلاد التي تعاني من أزمة لا تزال بلا رئيس منذ ما يقرب من عامين، وتديرها حكومة مؤقتة ذات وظائف محدودة.

MENAFN04092024000089011017ID1108638233

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