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زيلينسكي يبحث عن وزير للخارجية وسط تصاعد الضربات الروسية

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل تعديل حكومي كبير متوقع في أوكرانيا، قدم وزير الخارجية دميتري كوليبا (43 عامًا)، أحد الوجوه الأوكرانية الأكثر شهرة على الساحة الدولية، استقالته وفي الوقت الذي أسفرت به الضربات الروسية عن مقتل سبعة أشخاص في مدينة بغرب أوكرانيا، بعد يوم من واحدة من أعنف الهجمات الصاروخية منذ بدء الحرب.
وقال رئيس البرلمان، رسلان ستيفانشوك، على صفحته على فيسبوك إن النواب سيناقشون استقالته في جلستهم المقبلة، كما قدم أربعة وزراء آخرين استقالاتهم في وقت متأخر، مما يجعل التعديل الوزاري هو الأكبر على الأرجح منذ غزو روسيا في فبراير 2022.
أشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي إلى أن التعديل الوزاري وشيك، مع استعداد الحرب لدخول مرحلة حرجة مع اقترابها من يومها الألف في نوفمبر.
طاقة جديدة
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى ((طاقة جديدة، وهذا يشمل الدبلوماسية))، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر، سيمون هاريس، إنه لا يستطيع الإعلان عن أي بدائل حتى الآن؛ لأنه لا يعرف ما إذا كان المرشحون سيقبلون دعوته للانضمام إلى الحكومة.
ويحتاج زيلينسكي إلى الحفاظ على معنويات أوكرانيا وسط حرب الاستنزاف الطاحنة مع جارتها الأكبر، وتعزيز عزم البلاد على مواجهة شتاء قاس آخر، فقد حطمت روسيا شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف نحو 70% من قدرة توليد الكهرباء، وتدمير إمدادات التدفئة والمياه، والهجوم المميت الذي وقع على مدينة لفيف، وهي مدينة تقع بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وبعيدة عن خطوط المواجهة، أكد كيف أصبحت كل أوكرانيا تحت رحمة قدرات موسكو بعيدة

إصرار روسيا
وفيما رفعت العملية العسكرية الخطيرة التي شنها الجيش الأوكراني قبل شهر تقريبًا في منطقة كورسك الحدودية الروسية من معنويات الأوكرانيين ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عازمًا على دفع جيشه إلى عمق شرق أوكرانيا. والواقع أن الهجوم الروسي في دونيتسك، حيث تفتقر أوكرانيا إلى القوات والدفاعات الجوية، والضربات الصاروخية بعيدة المدى التي ضربت مرارًا وتكرارًا المناطق المدنية في أوكرانيا، تشير إلى أن بوتن سوف يظل ثابتًا على موقفه في جهوده الرامية إلى سحق المقاومة الأوكرانية.
وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن بوتن يعتقد أن روسيا ((يمكنها إخضاع أوكرانيا ببطء وإلى أجل غير مسمى من خلال التقدم الساحق وأن روسيا يمكنها تحقيق أهدافها من خلال حرب استنزاف ضد القوات الأوكرانية والصمود لفترة أطول من الدعم الغربي)) لكييف.
الدعم العسكري
ويأخذ زيلينسكي في الاعتبار أيضًا الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، والتي قد تؤدي إلى تحول في الدعم العسكري الأمريكي الرئيسي لبلاده.
وخلال الحرب، كان كوليبا هو الثاني بعد زيلينسكي في نقل رسالة أوكرانيا واحتياجاتها إلى الجمهور الدولي، سواء من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية، في يوليو، أصبح كوليبا أعلى مسؤول أوكراني يزور الصين منذ الغزو الروسي، وهو يشغل منصب وزير الخارجية منذ مارس 2020.
ولم يعرف بعد من سيخلف كوليبا، لكن من المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس، وذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن نائب كوليبا، أندري سيبيا، سيصبح كبير الدبلوماسيين في البلاد.
ومن المرجح أن يرافق وزير الخارجية الجديد زيلينسكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وهي فرصة للضغط على زعماء العالم للحصول على دعمهم.
وقال ديفيد أراخاميا، أحد زعماء حزب زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إن أكثر من نصف الحكومة الحالية ستخضع لتغييرات، وأضاف أن الوزراء سيستقيلون يوم الأربعاء، وسيتم إجراء تعيينات جديدة يوم الخميس.
وانتهت ولاية زيلينسكي التي استمرت خمس سنوات في مايو، ولا يزال في السلطة بموجب أحكام الأحكام

كوليبا:
هو الثاني بعد زيلينسكي في نقل رسالة أوكرانيا واحتياجاتها إلى الجمهور الدولي.
أصبح أعلى مسؤول أوكراني يزور الصين منذ الغزو الروسي. يشغل منصب وزير الخارجية منذ مارس 2020. لم يعرف بعد من سيخلف كوليبا ولكن يرجح، أندري سيبيا.

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