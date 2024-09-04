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الاحتلال يداهم مخيم جنين لأكثر من أسبوع

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت مئات القوات الإسرائيلية أعنف عملية في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العملية العسكرية منذ أكثر من أسبوع، وكان تركيزها منصبًا على مخيم جنين للاجئين.
وتشير تقديرات مسؤولي الصحة إلى أن 18 فلسطينيًا من أصل 33 فلسطينيًا قتلوا في المعارك الدائرة في جنين، وتقول إسرائيل إن جنودها مستعدون للمعركة مع حماس وجماعات أخرى، وهو ما يعني أن حصيلة القتلى من المرجح أن ترتفع.
ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إن العملية التي تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم ومخيم الفارعة للاجئين ضرورية للحد من الهجمات الأخيرة ضد المدنيين الإسرائيليين، والتي يقولون إنها أصبحت أكثر تعقيدًا وفتكًا.
وكانت غارة جنين مدمرة للمدنيين الفلسطينيين أيضًا. فقد تم قطع خدمات المياه والكهرباء، وأُجبرت الأسر على البقاء في منازلها، وأُبطِئت سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، في حين يبحث الجنود الإسرائيليون عن المسلحين.
وهذا ما نعرفه عن اقتحام جنين:
مدينة مضطربة
لقد كانت جنين منذ فترة طويلة بمثابة نقطة اشتعال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وتم إنشاء المخيم في الأصل لإيواء الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم أثناء الحرب التي أحاطت بإنشاء إسرائيل في عام 1948. ولكن مع مرور الوقت تحول المخيم إلى حي حضري مزدحم - مثل بقية الضفة الغربية - يخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967.
وفي عام 2002، أثناء ذروة الانتفاضة الثانية، قامت القوات الإسرائيلية بتسوية أجزاء كبيرة من المدينة الفقيرة بالأرض. وأسفر تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك عن مقتل 52 فلسطينيًا و23 جنديًا إسرائيليًا، وفقًا للأمم المتحدة.

غارة أطول
وفي جنين، أغلقت المركبات المدرعة مداخل ومخارج المدينة، وقامت الجرافات بتجريف الطرق. وتمركز الجنود داخل المباني المهجورة، وفتشوا المنازل وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين. وحاصرت القوات الإسرائيلية المستشفيات، وأوقفت سيارات الإسعاف التي تحمل أعدادًا كبيرة من الجرحى للتحقق مما إذا كانت تؤوي مسلحين.
وتعد الأهداف الإسرائيلية في جنين أكثر تواضعًا من أهدافها في غزة، حيث تعهدت علنًا بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس في القطاع إلى الأبد من خلال حملة استمرت عدة أشهر.
وفي الضفة الغربية، لا تهدف إسرائيل إلى القضاء تمامًا على النشاط المسلح المتمركز في العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، كما قال مسؤول عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيًا مع القيود العسكرية. بل إن الغارات تهدف بدلًا من ذلك إلى إحباط الهجمات الوشيكة على المدنيين الإسرائيليين.
تفتيش الإسعاف
ووصف سكان جنين مشاهد الدمار، وقالوا إن بعض الجنود الإسرائيليين يتنقلون من منزل إلى آخر، بينما يقوم آخرون بحفر الطرق باستخدام الجرافات المدرعة.
وقال الجيش، ردا على سؤال، إن قواته تقوم بتطهير مراكز القيادة للمسلحين المنتشرة في أنحاء المدينة، وتقتلع العبوات الناسفة المدفونة تحت الشوارع.
((لقد قطعوا المياه، وقطعوا الكهرباء، وقطعوا الإنترنت. نحن مستعدون للعيش على ضوء الشموع))، هذا ما قاله مهند الحاج حسين، أحد سكان جنين. وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إنه لا يوجد حظر للتجوال في جنين، وأن الجيش يسمح للمدنيين بمغادرة مناطق مختلفة من المدينة إذا رغبوا في ذلك. لكن العديد من أحياء المدينة لا تزال غير قابلة للوصول تقريبًا، وفقًا لنبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يتعين على سيارات الإسعاف التابعة له التنسيق مع السلطات الإسرائيلية قبل إرسالها. وقالت إن المنظمة الإنسانية تلقت خلال الأسبوع الماضي مئات المكالمات من سكان جنين يطلبون الطعام والأدوية وحليب الأطفال. وقالت ((الناس محاصرون الآن في مخيم جنين للاجئين... ما زلنا نتلقى العشرات من المكالمات)).
فرق الهدف
وقال المسؤول العسكري، إن العملية في أنحاء الضفة الغربية تشمل عددا أقل من الجنود، مقارنة بغارة كبرى على مخيم جنين قبل الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 12 جنديًا. لكنه لم يستطع تحديد موعد انتهاء الغارة.
ويشكك بعض المحللين في أن يكون للغارة الأخيرة في جنين أي تأثير كبير على المدى الطويل، من حيث جعل إسرائيل أقل عرضة للنشاط المسلح في الضفة الغربية.
ويقول مايكل ميلشتاين، ضابط استخبارات الجيش الإسرائيلي السابق، والذي يعمل الآن محللًا للشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب: ((إن التصعيد الحالي يعتمد على الجهود المكثفة التي تبذلها حماس والضعف العميق للسلطة الفلسطينية ــ وهو ما لن يتغير)). ويضيف: ((إن شن عملية أخرى مسألة

تبعات غارة إسرائيل على الفلسطينيين في جنين:
قطع خدمات المياه والكهرباء
أُجبرت الأسر على البقاء في منازلها
أُبطئت سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة
المزيد من القتلى حين يبحث الجنود الإسرائيليون عن المسلحين.

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