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السيسي يزور تركيا

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ أن أنهت القوتين الإقليميتين سنوات من التوترات.
ومن المقرر أن يناقش السيسي والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية والحرب في غزة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أيضًا أن يشرفا على توقيع أكثر من اثنتي عشرة اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات بين بلديهما، بما في ذلك في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة.
وفي فبراير، قام أردوغان بأول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من عقد من الزمان بعد أن اتفق البلدان على إصلاح العلاقات وإعادة تعيين السفراء، وأعلن أنهما يريدان تعزيز التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، من 10 مليارات دولار حاليًا.الأولى
وهذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا منذ انتخابه رئيسًا في عام 2014، بعد عام من قيادته للإطاحة بمرسي، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي سيرافقه وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
ورحب أردوغان بالسيسي عند سلم طائرته في مطار أنقرة، في لفتة نادرة من نوعها لرجال الدولة الزائرين، ووصل الرئيس المصري لاحقًا إلى القصر الرئاسي التركي، برفقة حرس الشرف لحضور مراسم الاستقبال الرسمية.
وقال السيسي عبر حسابه على فيسبوك إن زيارته إلى تركيا وزيارة أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي ((تعكس الإرادة المشتركة لبدء عهد جديد من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا)).

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