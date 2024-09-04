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1500 جولة رقابية في القطيف

9/4/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، خلال الشهرين الماضيين 1575 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، نتج عنها تحرير 825 إشعارًا وإنذارًا، وتحرير 339 مخالفة.
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، مهيبة بأصحاب المنشآت الصحية والتجارية الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية، داعية الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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