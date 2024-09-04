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12 مليون ريال لإنشاء وقاء القطيف

9/4/2024 10:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد قرابة سنتين من انطلاق عمل المركز الوطني للوقاية من الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية ومكافحتها (وقاء) بمدينة القطيف، بدأ العمل رسمياً في وضع أساسات مبنى المركز، وذلك داخل أسوار المؤسسة العامة للري، غرب مدينة عنك. وفي خطة الإنشاء تم رصد 12.5 مليون ريال للمبنى المقرر الانتهاء منه في نهاية أكتوبر 2025.
ويعتبر المركز الوطني للوقاية من الآفـات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء مركز مستقلا إداريا وماليا مرتبطا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، و يعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
ويعتبر مركز وقاء فرع المنطقة الشرقية ضمن أقوى المراكز التي تضم أعلى نسبة من الكوادر البشرية العاملة، وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الوزارة أعارت نحو 600 موظف إلى المركز الجديد، بالإضافة إلى العمالة، ووفرت الوزارة جميع الإمكانيات سواء الإدارية أو الفنية أو الحركية للقيام بدورهم والمهام المناطة بهم، وعلى الوجه الأكمل في الوقاية من الآفات والأوبئة.

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