12 مليون ريال لإنشاء وقاء القطيف

(MENAFN
- Al Watan)
بعد قرابة سنتين من انطلاق عمل المركز الوطني للوقاية من الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية ومكافحتها (وقاء) بمدينة القطيف، بدأ العمل رسمياً في وضع أساسات مبنى المركز، وذلك داخل أسوار المؤسسة العامة للري، غرب مدينة عنك. وفي خطة الإنشاء تم رصد 12.5 مليون ريال للمبنى المقرر الانتهاء منه في نهاية أكتوبر 2025.
ويعتبر المركز الوطني للوقاية من الآفـات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء مركز مستقلا إداريا وماليا مرتبطا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، و يعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
ويعتبر مركز وقاء فرع المنطقة الشرقية ضمن أقوى المراكز التي تضم أعلى نسبة من الكوادر البشرية العاملة، وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الوزارة أعارت نحو 600 موظف إلى المركز الجديد، بالإضافة إلى العمالة، ووفرت الوزارة جميع الإمكانيات سواء الإدارية أو الفنية أو الحركية للقيام بدورهم والمهام المناطة بهم، وعلى الوجه الأكمل في الوقاية من الآفات والأوبئة.
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