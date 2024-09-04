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صندوق النقد الدولي يؤيد خطوة السعودية إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري

9/4/2024 10:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السعودية، حيث خلص التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو 4.7% في 2025 مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، مؤكدا أن ربط سعر الريال بالدولار لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجعه في 2024، مشيرا إلى أن متوسط نمو الاقتصاد السعودي سيكون 3.7% سنوياً بعد 2025.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن البنوك السعودية والشركات غير المالية قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.
ويؤيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في السعودية، موصيا بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية بالسعودية.
وأوصى صندوق النقد السعودية بالإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود بالسعودية مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة، كما أوصى بتشديد السعودية للإجراءات الاحترازية حال استمرار ارتفاع الائتمان.
وحول التضخم، قال التقرير إن التضخم بالمملكة سيبقى قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.

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