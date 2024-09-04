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حملة ترامب تجمع 130 مليون دولار في أغسطس

9/4/2024 10:12:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وحزبه في بيان يوم الأربعاء إنه جرى جمع 130 مليون دولار في أغسطس وإن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.

وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو تموز عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار.

وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كاملا هاريس تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو تموز الماضي.

ولم تعلن حملة هاريس بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس .

ويغرق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.
وقالت حملة هاريس الشهر الماضي إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع التبرعات بالحزب الديمقراطي جمعتا مبلغا إجماليا قدره 310 ملايين دولار في يوليو.

وأنهى الرئيس جو بايدن في 21 يوليو مساعيه لإعادة انتخابه وأعلن دعمه لهاريس لخوض الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط جدل بشأن سنه وصحته بعد أداء ضعيف في مناظرة جمعته ضد ترامب في أواخر يونيو.

وأشعل صعود هاريس حماس الحملة الديمقراطية التي كانت متشككة إزاء فرص بايدن.

وكانت استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يحقق تقدما على بايدن بما في ذلك في الولايات المتأرجحة وهو ما بدده دخول هاريس.

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