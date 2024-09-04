وزير الخارجية السويدي يستقيل ويعتزل السياسة

أعلن الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء أنّه قرّر الاستقالة من منصبه واعتزال العمل السياسي.

وفي منشور على منصة إكس، قال بيلستروم (50 عاما) الذي يشغل منصبه منذ تولّت الحكومة الائتلافية مهامها في أكتوبر 2022، إنّه بمزيج من "الحزن والفخر" أبلغ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بقراره الاستقالة من منصبه.

وأضاف "سأترك السياسة الآن، مما يعني أنّني سأترك أيضا مقعدي كعضو في البرلمان" عندما يستأنف السويدي عمله الأسبوع المقبل.

وأضاف "ما سأفعله بعد ذلك لا يزال مفتوحاً، لكنّ عمري 50 عاما فقط وأتطلّع إلى المساهمة والعمل الجاد في سياقات أخرى".

وخلال فترة توليه وزارة الخارجية، أنجزت السويد عملية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي بعد مخاض عسير تعيّن عليها خلاله إقناع كل من تركيا والمجر بالتراجع عن تحفظاتهما على هذه العضوية.

وفي بيان على موقع فيسبوك، تمنّى رئيس الوزراء التوفيق لبيلستروم في "مساعيه المستقبلية"، من دون أن يذكر اسم الشخص الذي سيعيّنه خلفاً للوزير المستقيل.