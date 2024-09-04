الملك: البحرين موطن دائم للسلام والوئام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬سامية،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

نرحب‭ ‬بدايةً‭ ‬بجمعكم‭ ‬الكريم،‭ ‬الذي‭ ‬نبادلكم‭ ‬فيه‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تبدونه‭ ‬لنا‭ ‬وللبحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الولاء‭ ‬والمحبة‭.‬

ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نلتقي‭ ‬بكم،‭ ‬لنحتفي‭ ‬بإنجازاتكم‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬نفسنا‭ ‬الفخر‭ ‬والسرور،‭ ‬وبما‭ ‬يجدد‭ ‬لدينا‭ ‬الأمل‭ ‬الواثق،‭ ‬بالله‭ ‬أولاً،‭ ‬وبالمستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬لهذه‭ ‬البلاد‭ ‬المعطاءة‭ ‬والحاضنة‭ ‬لكل‭ ‬مسعى‭ ‬مخلص‭.‬





كما‭ ‬أتوجه‭ ‬بشكري‭ ‬الخاص‭ ‬لحفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وأسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يبارك‭ ‬فيهم‭ ‬وينفعهم‭ ‬فيما‭ ‬حفظوا،‭ ‬والذين‭ ‬نعتز‭ ‬بتواجدهم‭ ‬بيننا‭ ‬اليوم،‭ ‬لينالوا‭ ‬التكريم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أنجزوا‭.‬

وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة،‭ ‬نشد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كل‭ ‬مجتهد‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الأعراف‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكما‭ ‬ورثناها‭ ‬عن‭ ‬الأجداد‭ ‬والآباء،‭ ‬الذين‭ ‬كتبوا،‭ ‬بدورهم،‭ ‬أروع‭ ‬قصص‭ ‬المجد،‭ ‬وتعلمنا‭ ‬منهم‭ ‬أبلغ‭ ‬المعاني‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬المعالي‭.‬

وإنها‭ ‬لسيرة‭ ‬مجيدة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬موطناً‭ ‬دائماً،‭ ‬للسلام‭ ‬والوئام،‭ ‬بدفاعه‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬وبالتمسك‭ ‬بمواقفه‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬ورخاء‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬الإنسانية‭.‬

وإننا‭ ‬لنفخر‭ ‬بكم،‭ ‬وبكل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬هدفه‭ ‬الأسمى،‭ ‬وننظر‭ ‬لجميع‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات،‭ ‬كالزاد‭ ‬الذي‭ ‬يقوي‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬ويثري‭ ‬العطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬نتجه‭ ‬للغد‭ ‬المشرق‭ ‬بكل‭ ‬تطلعاته‭ ‬الجميلة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬نهنئ‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد،‭ ‬ونتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬وعاماً‭ ‬دراسياً‭ ‬حافلاً‭ ‬بالتفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬والتميز‭.‬

فأهلاً‭ ‬وسهلاً‭ ‬بكم‭ ‬مرةً‭ ‬أخرى،‭ ‬مع‭ ‬أخلص‭ ‬التمنيات‭ ‬لكم‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق،‭ ‬وإلى‭ ‬لقاءات‭ ‬قادمة‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله،‭ ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬الفائزون‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ (‬28‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭ ‬والفائزون‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية،‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬هنأهم‭ ‬جلالته‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭.‬

الفائزون‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ (‬28‭) ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭:‬

1‭ - ‬عزام‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ -‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

2‭ - ‬عمر‭ ‬حامد‭ ‬أبوبكر‭ ‬جناحي‭ -‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

3‭ - ‬عبدالله‭ ‬طويرش‭ ‬صياح‭ ‬العنزي‭ -‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

4‭ - ‬رقية‭ ‬عبدالمؤمن‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال‭ -‬المركز‭ ‬الأول‭.

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5‭ - ‬انشراح‭ ‬حمدي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ -‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

6‭ - ‬فتحية‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬كاظم‭ -‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

7‭ - ‬فاطمة‭ ‬عبدالنبي‭ ‬أحمد‭ ‬مرضي‭.‬

المكرمون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬2022‭-‬2024‭:‬

1‭ - ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬محمد‭ ‬مجاهد‭ - ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬بريكس‭ ‬الدولية‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قازان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬فرع‭ ‬تلاوة‭ ‬ـ2024‭ + ‬جائزة‭ ‬القارئ‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الرابعة‭ ‬وفي‭ ‬مسابقتي‭ ‬ماليزيا‭ ‬وفلسطين‭.‬

2‭ - ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬العمري‭ - ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬دبي‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتلاوته‭ ‬وتجويده‭ ‬ـ‭ ‬2024‭ ‬ـ‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭ + ‬فائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجزائر‭ ‬والسعودية‭.

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3‭ - ‬أمة‭ ‬الرحمن‭ ‬بديع‭ ‬مطهر‭ - ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جائزة‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬الدولية‭ ‬ـ‭ ‬2023‭ ‬ـ‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭.‬

4‭ - ‬فهد‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ - ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وترتيله‭ ‬وتجويده‭ ‬وتفسيره‭ ‬ـ‭ ‬2022‭ ‬ـ‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭.‬

5‭ -‬عبدالرحمن‭ ‬بديع‭ ‬مطهر‭ ‬عبدالله‭ - ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتلاوته‭ ‬وتفسيره‭ ‬ـ‭ ‬2022‭.‬

6‭ - ‬حمزة‭ ‬معاذ‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ - ‬حائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وترتيله‭ ‬وتجويده‭ ‬وتفسيره‭ ‬ـ‭ ‬2022‭.‬

7‭ - ‬إسراء‭ ‬محمود‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬داوود‭ - ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬الدولية‭ ‬ـ‭ ‬2022‭.‬

المكرمون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬2022-2024‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭:‬

1‭ - ‬نور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬غلام‭ ‬شكيب‭ - ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مسابقة‭ ‬دبي‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬ـ‭ ‬2024‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭.‬

2‭ - ‬إبراهيم‭ ‬عثمان‭ ‬اليافعي‭ - ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬2022‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬جزء‭ ‬عم‭.‬

بدورهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الحضور‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬البالغة‭ ‬بلقاء‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمنين‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬الأصيل‭ ‬الذي‭ ‬يرسخه‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الأوفياء،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬لبلادنا‭ ‬الغالية‭ ‬بفضل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬عظيمة‭ ‬ومكتسبات‭ ‬وطنية‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وعلى‭ ‬وطننا‭ ‬المعطاء‭ ‬الخير‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

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