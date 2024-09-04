الملك: البحرين موطن دائم للسلام والوئام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصخير أمس كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين وعدداً من الأهالي وأصحاب الإنجازات، للتشرف بالسلام على جلالة الملك المعظم.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بإلقاء كلمة سامية، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نرحب بدايةً بجمعكم الكريم، الذي نبادلكم فيه التحية والتقدير لكل ما تبدونه لنا وللبحرين الغالية، من مشاعر الولاء والمحبة.
ويسرنا أن نلتقي بكم، لنحتفي بإنجازاتكم التي أدخلت على نفسنا الفخر والسرور، وبما يجدد لدينا الأمل الواثق، بالله أولاً، وبالمستقبل الواعد لهذه البلاد المعطاءة والحاضنة لكل مسعى مخلص.
كما أتوجه بشكري الخاص لحفظة القرآن الكريم، وأسأل الله أن يبارك فيهم وينفعهم فيما حفظوا، والذين نعتز بتواجدهم بيننا اليوم، لينالوا التكريم على ما أنجزوا.
وفي مثل هذه المناسبة المباركة، نشد على يد كل مجتهد يحرص على استمرار الأعراف والتقاليد الأصيلة في الخدمة الوطنية، وكما ورثناها عن الأجداد والآباء، الذين كتبوا، بدورهم، أروع قصص المجد، وتعلمنا منهم أبلغ المعاني في نيل المعالي.
وإنها لسيرة مجيدة تجعل من البحرين موطناً دائماً، للسلام والوئام، بدفاعه عن قيم التعايش والتسامح، وبالتمسك بمواقفه الثابتة من أجل استقرار ورخاء مجتمعاتنا الإنسانية.
وإننا لنفخر بكم، وبكل إنجاز وطني يجعل من شرف خدمة الوطن الغالي هدفه الأسمى، وننظر لجميع هذه النجاحات، كالزاد الذي يقوي روح الانتماء ويثري العطاء، ونحن نتجه للغد المشرق بكل تطلعاته الجميلة.
وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، نهنئ جميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد، ونتمنى للجميع دوام التوفيق وعاماً دراسياً حافلاً بالتفوق والنجاح والتميز.
فأهلاً وسهلاً بكم مرةً أخرى، مع أخلص التمنيات لكم بدوام التوفيق، وإلى لقاءات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم تشرف الفائزون بجائزة البحرين الكبرى في دورتها (28)، والتي تقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً والفائزون في المسابقات الدولية، بالسلام على جلالة الملك المعظم، حيث هنأهم جلالته وشكرهم على جهودهم الطيبة وحرصهم على تشريف مملكة البحرين متمنياً لهم التوفيق.
الفائزون في جائزة البحرين الكبرى في دورتها (28) والتي تقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً:
1 - عزام عبدالله صالح محمد -المركز الأول.
2 - عمر حامد أبوبكر جناحي -المركز الثاني.
3 - عبدالله طويرش صياح العنزي -المركز الثالث.
4 - رقية عبدالمؤمن محمد عبدالعال -المركز الأول.
5 - انشراح حمدي محمد أبو طالب -المركز الثاني.
6 - فتحية علي مكي كاظم -المركز الثالث.
7 - فاطمة عبدالنبي أحمد مرضي.
المكرمون المشاركون في المسابقات القرآنية الدولية 2022-2024:
1 - محمد سمير محمد مجاهد - حاصل على المركز الأول في مسابقة بريكس الدولية للقرآن الكريم في مدينة قازان في روسيا فرع تلاوة ـ2024 + جائزة القارئ العالمي في دورتها الرابعة وفي مسابقتي ماليزيا وفلسطين.
2 - محمد عدنان محمد العمري - حاصل على المركز الأول في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده ـ 2024 ـ فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً + فائز في مسابقة الجزائر والسعودية.
3 - أمة الرحمن بديع مطهر - حاصلة على المركز الثاني جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية ـ 2023 ـ فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً.
4 - فهد عدنان محمد فخرو - الحاصل على المركز الثاني في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره ـ 2022 ـ فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً.
5 -عبدالرحمن بديع مطهر عبدالله - حاصل على المركز الثالث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ـ 2022.
6 - حمزة معاذ أحمد علي - حائز على المركز الخامس في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره ـ 2022.
7 - إسراء محمود السيد حسن داوود - حاصلة على المركز السابع في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية ـ 2022.
المكرمون المشاركون في المسابقات القرآنية الدولية 2022-2024 من ذوي الهمم:
1 - نور عبدالرزاق غلام شكيب - حاصلة على المركز الأول مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم ـ 2024 فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً.
2 - إبراهيم عثمان اليافعي - حاصل على المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لحفظ القرآن الكريم 2022 فرع حفظ جزء عم.
بدورهم، أعرب الحضور عن سعادتهم البالغة بلقاء جلالة الملك المعظم، مثمنين نهج التواصل الأصيل الذي يرسخه جلالته مع أبناء البحرين الأوفياء، وما يوليه من حرص واهتمام بتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن على جميع المستويات.
كما أشاد الحضور بما تحقق لبلادنا الغالية بفضل قيادة جلالته الحكيمة من منجزات عظيمة ومكتسبات وطنية شملت مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، داعين المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا المعطاء الخير والرخاء والازدهار.
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