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صندوق بروكفيلد يقترب من بيع سايتا الإسبانية إلى «مصدر» بـ1.6 مليار دولار

9/4/2024 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت صحيفة إكسبانشن عن مصادر لم تكشف عنها أن صندوق الاستثمار الكندي بروكفيلد يقترب من بيع شركة سايتا يلدز للطاقة المتجددة التي تملك أصولاً في إسبانيا والبرتغال إلى شركة ((مصدر)).

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تتجاوز قيمتها 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار).

وتملك سايتا، وفقاً لموقعها على الإنترنت، 28 محطة رياح و10 محطات طاقة شمسية وسبع محطات طاقة شمسية حرارية.

واستحوذت مصدر في يوليو الماضي على 49.99 بالمئة في 48 محطة للطاقة الشمسية مملوكة لشركة إنديسا، وهي وحدة تابعة لشركة إينيل الإيطالية، مقابل 817 مليون يورو (887 مليون دولار). واستحوذ بروكفيلد على سايتا، التي أسستها شركة إيه.سي.إس للإنشاءات، في 2018 مقابل مليار يورو وشطبت أسهمها من البورصة.

MENAFN04092024000110011019ID1108638101

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